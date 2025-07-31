Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

PPATK Buka Kembali 28 Juta Rekening Nganggur, Ada Ribuan soal Judi Online 

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 31 Juli 2025 |18:17 WIB
PPATK Buka Kembali 28 Juta Rekening <i>Nganggur</i>, Ada Ribuan soal Judi Online 
PPATK Buka Kembali Rekening Bank Ngaggur (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan telah membuka kembali lebih dari 28 juta rekening dormant atau rekening pasif yang sebelumnya dibekukan sejak beberapa bulan lalu.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, pembekuan sementara ini merupakan bagian dari program pencegahan tindak pidana keuangan yang rutin dilakukan lembaganya.

“Sejak awal proses ini berjalan beberapa bulan lalu, kami sudah membuka kembali 28 juta lebih rekening yang kami hentikan transaksinya sementara. Puluhan juta rekening tidak aktif kami hentikan sementara transaksinya, lalu kami cek kelengkapan dokumennya serta keberadaan nasabahnya,” ujar Ivan kepada MNC Portal, Kamis (31/7/2025).

Menurutnya, pembekuan dilakukan agar rekening tidak aktif tersebut tidak disalahgunakan, terutama oleh pelaku tindak pidana. Setelah nasabah melengkapi dokumen dan mengonfirmasi kepemilikan, PPATK langsung mencabut status pembekuan.

“Yang pusing sekarang para pelaku pidana, mau mencari rekening tidur untuk disalahgunakan menjadi susah,” tegasnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3161989/ppatk-qRah_large.jpg
PPATK Bantah Blokir Rekening Ketua MUI Cholil Nafis Rp300 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/320/3160962/mensos-sd8L_large.png
Dana Bansos Rp2,1 Triliun Mengendap di Rekening Dormant, Mensos Temui PPATK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/320/3160952/rekening_bank-5yKm_large.jpg
PPATK Ungkap Pemerintah Punya Rekening Nganggur Rp530 Miliar, di Bank BUMN Rp169 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/320/3160912/ppatk-FOCY_large.png
122 Juta Rekening Kembali Dibuka, PPATK Pastikan Tak Ada Dana Nasabah yang Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/320/3160028/rekening_bank_diblokir-JWhi_large.jpg
Rekening Bank Tiba-Tiba Diblokir PPATK, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/320/3159494/rekening_bank_ngaggur-7vwl_large.jpg
PPATK Blokir Rekening Bank Nganggur 3 Bulan, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement