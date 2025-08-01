Kino Indonesia Raih Apresiasi dari BPOM Berkat Program OTA secara Berkelanjutan

Kino Indonesia raih apresiasi dari BPOM berkat Program OTA secara Berkelanjutan. (Foto: dok Kino Indonesia)

JAKARTA – PT Kino Indonesia Tbk kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelaku UMKM di sektor pangan olahan.

Atas konsistensi dan kontribusinya dalam mendampingi UMKM sejak 2021, Kino Indonesia dianugerahi Penghargaan Pendampingan UMKM Pangan Olahan Melalui Program Orang Tua Angkat (OTA) secara Berkelanjutan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam acara Gebyar Layanan Publik Terpadu Pangan Olahan yang digelar pada 25 Juli lalu.

Penghargaan ini diterima langsung oleh Innovation Director Kino Indonesia Budi Susanto sebagai bentuk apresiasi atas peran aktif perusahaan dalam mendampingi pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan, sesuai dengan standar keamanan dan kualitas pangan yang ditetapkan oleh BPOM.

“Sejak awal, kami meyakini bahwa kemajuan UMKM merupakan bagian penting dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pendampingan bukan sekadar memberikan pelatihan, tapi tentang bagaimana kami bisa terlibat langsung dalam perjalanan mereka untuk naik kelas dan siap bersaing secara sehat," ujarnya.

"Inisiatif ini juga sejalan dengan komitmen ESG kami, khususnya pada aspek sosial, di mana kami berupaya memperkuat kapasitas masyarakat melalui pemberdayaan UMKM secara konkret dan berkelanjutan,” ucapnya.

Sebagai mitra Program OTA, dari 2021 Kino secara konsisten menjalankan program pendampingan bagi pelaku UMKM sebagai bagian dari komitmen perusahaan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat.