HOME FINANCE HOT ISSUE

Apa Golongan PNS Pebulutangkis Jonatan Christie di Kemenpora?

Muhammad Razid Alvian , Jurnalis-Jum'at, 01 Agustus 2025 |20:05 WIB
Apa Golongan PNS Pebulutangkis Jonatan Christie di Kemenpora?
Apa Golongan PNS Pebulutangkis Jonatan Christie di Kemenpora? (Foto: Okezone.com/Instagram @timindonesiaofficial)
A
A
A

JAKARTA – Apa golongan PNS pebulutangkis Jonatan Christie di Kemenpora? Jojo diangkat oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada pertengahan 2023. Penunjukan ini merupakan bentuk apresiasi negara terhadap prestasi Jonatan di dunia bulu tangkis internasional.

Namun, yang menjadi pertanyaan publik adalah: apa golongan PNS Jonatan Christie?

Hingga saat ini, belum ada informasi resmi dari pihak Kemenpora mengenai golongan kepangkatan Jonatan Christie. Namun demikian, pria yang akrab disapa Jojo tersebut telah tercatat sebagai PNS aktif sejak 2023, dan diangkat bersama 26 atlet berprestasi lainnya.

Pengangkatan Jojo dan 26 atlet lainnya menjadi PNS ini berdasarkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora) Nomor 11 Tahun 2018. Dengan demikian, 27 atlet yang diangkat juga akan memperoleh gaji dan tunjangan sesuai regulasi yang berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Berikut adalah kisaran gaji pokok PNS menurut golongan berdasarkan PP Nomor 15 Tahun 2019:

Gol. I (Ia–Id): Rp1.685.700 – Rp2.901.400

 

