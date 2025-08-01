Siap-Siap! Rute Baru Jakarta–Singapura Dibuka Mulai 18 Agustus

Indonesia secara resmi akan membuka rute internasional perdananya menuju Singapura pada 18 Agustus 2025. (Foto: Okezone.com/AP)

JAKARTA – Indonesia secara resmi akan membuka rute internasional perdananya menuju Singapura pada 18 Agustus 2025. Rute ke Singapura ini menjadi langkah awal dari ekspansi rute internasional PT Pelita Air Service (Pelita Air).

"Kami berharap kehadiran layanan ini dapat menjadi alternatif baru bagi wisatawan internasional dan memperkuat konektivitas antara Jakarta dan Singapura," ujar Direktur Utama Pelita Air, Dendy Kurniawan, Jumat (1/8/2025).

Untuk mendukung kelancaran operasional di Singapura, Pelita Air menggandeng Async sebagai General Sales Agent (GSA) serta SATS sebagai penyedia layanan ground handling yang akan memastikan proses layanan di bandara berjalan nyaman dan aman bagi penumpang.

Penerbangan ini akan dilayani dari Terminal 4 (T4) Bandara Internasional Changi, salah satu terminal yang mengusung desain ramah lingkungan melalui pemanfaatan cahaya alami dan sistem manajemen energi pintar, yang bertujuan menciptakan suasana tenang dan nyaman bagi para wisatawan.

Lebih lanjut, Dendy menyampaikan bahwa langkah ekspansi ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang perusahaan untuk memperluas jangkauan layanan dan memperkuat eksistensi di pasar penerbangan regional.