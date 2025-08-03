Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

BRI Life Raup Laba Rp419,2 Miliar di Semester I-2025

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Minggu, 03 Agustus 2025 |17:17 WIB
BRI Life Raup Laba Rp419,2 Miliar di Semester I-2025
BRI Life Raup Laba Rp419,2 Miliar di Semester I-2025 (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA -  PT Asuransi BRI Life (BRI Life) mencatatkan laba Rp419,2 miliar pada semester I-2025. Angka ini naik 32,0% jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy).

Berdasarkan laporan perseroan, tingkat Risk Based Capital (RBC) berada pada level 579,6% di semester I-2025, di atas ambang batas minimum yang ditetapkan oleh OJK sebesar 120%.

BRI Life juga mencatatkan premi bisnis baru atau Annualized Premium Equivalent (APE) sebesar Rp2 triliun hingga semester I-2025, naik 29,3 persen (yoy). Nilai APE ini menjadi yang tertinggi di industri asuransi jiwa per paruh pertama tahun ini.

Direktur Utama BRI Life Aris Hartanto menjelaskan, kontribusi terbesar terhadap pencapaian tersebut berasal dari lini bisnis bancassurance yang menyumbang 63,2% atau setara Rp1,3 triliun. Selain itu, lini bisnis korporasi juga menunjukkan pertumbuhan yang kuat, yaitu naik 216,6% (yoy) menjadi Rp 516,8 miliar.

“Pertumbuhan di lini bisnis korporasi utamanya didorong oleh peningkatan signifikan pada produk asuransi kesehatan BRI Life, yang tumbuh sebesar 402,4% secara tahunan (YoY). Kenaikan ini merupakan hasil dari inisiatif BRI Life dalam dua tahun terakhir untuk meningkatkan kapabilitas di sektor kesehatan, dimulai dengan pengelolaan swakelola TPA," ujarnya di Jakarta, Minggu (3/8/2025).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178546/dirut_bri_hery_gunadi-bwFQ_large.jpg
BRI Tuntaskan Penyaluran Dana Pemerintah Rp55 Triliun untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178437/bri-jBrg_large.jpg
BRI Dorong Penerapan Prinsip ESG untuk Bisnis Berkelanjutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/455/3178194/batik-A5mY_large.jpg
Kisah Insipiratif UMKM Binaan BRI, Mengenalkan Batik Khas Tangerang hingga Tembus Pasar Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/470/3177904/bri-FGMN_large.jpg
Salurkan Rp14,6 Triliun, Ini Strategi BRI Jaga Kualitas Pembiayaan KPR Subsidi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/455/3170615/nelayan-tIUc_large.jpg
BRI Salurkan KUR Rp114,2 Triliun ke 2,5 juta Debitur UMKM hingga Agustus 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/320/3170343/bri-u3oQ_large.jpg
Integrasi Data dengan Dukcapil Percepat Proses Layanan BRI
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement