BRI Life Raup Laba Rp419,2 Miliar di Semester I-2025

JAKARTA - PT Asuransi BRI Life (BRI Life) mencatatkan laba Rp419,2 miliar pada semester I-2025. Angka ini naik 32,0% jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy).



Berdasarkan laporan perseroan, tingkat Risk Based Capital (RBC) berada pada level 579,6% di semester I-2025, di atas ambang batas minimum yang ditetapkan oleh OJK sebesar 120%.



BRI Life juga mencatatkan premi bisnis baru atau Annualized Premium Equivalent (APE) sebesar Rp2 triliun hingga semester I-2025, naik 29,3 persen (yoy). Nilai APE ini menjadi yang tertinggi di industri asuransi jiwa per paruh pertama tahun ini.



Direktur Utama BRI Life Aris Hartanto menjelaskan, kontribusi terbesar terhadap pencapaian tersebut berasal dari lini bisnis bancassurance yang menyumbang 63,2% atau setara Rp1,3 triliun. Selain itu, lini bisnis korporasi juga menunjukkan pertumbuhan yang kuat, yaitu naik 216,6% (yoy) menjadi Rp 516,8 miliar.



“Pertumbuhan di lini bisnis korporasi utamanya didorong oleh peningkatan signifikan pada produk asuransi kesehatan BRI Life, yang tumbuh sebesar 402,4% secara tahunan (YoY). Kenaikan ini merupakan hasil dari inisiatif BRI Life dalam dua tahun terakhir untuk meningkatkan kapabilitas di sektor kesehatan, dimulai dengan pengelolaan swakelola TPA," ujarnya di Jakarta, Minggu (3/8/2025).