Segini Kisaran Gaji Paskibraka 2025 dari Tingkat Nasional hingga Daerah

JAKARTA — Segini kisaran gaji Paskibraka 2025 dari tingkat Nasional hingga daerah. Momen sakral pengibaran dan penurunan Bendera Merah Putih menjadi perhatian seluruh Rakyat Indonesia.

Di balik itu, peran besar Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang menjalankan tugas tersebut. Namun, banyak yang belum mengetahui besaran honor yang diterima oleh para anggota Paskibraka sebagai bentuk apresiasi atas pengorbanan mereka selama menjalani pelatihan intensif hingga berbulan-bulan.

Berikut ini kisaran gaji Paskibraka tahun 2025 berdasarkan tingkatan tugasnya.

Gaji Paskibraka di Daerah

Paskibraka Kabupaten/Kota adalah pasukan pengibar bendera merah putih yang terdiri dari siswa-siswi SMA/SMK yang terbaik dan terpilih di kabupaten/kota masing-masing.

Mereka bertugas mengibarkan bendera merah putih pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang dilaksanakan di masing-masing kabupaten/kota. Untuk itu menjadi pengibar bendera tidaklah mudah.

Besaran gaji Paskibraka Kabupaten/Kota bervariasi di setiap daerah dan tergantung pada kebijakan pemerintah daerah. Namun, umumnya gaji Paskibraka Kabupaten/Kota berkisar antara Rp500.000 hingga Rp1.500.000 per anggota.