IMF Ramal Ekonomi RI Lebih Cerah, Bos OJK Singgung Belanja Konsumen-Pemerintah

JAKARTA - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar buka suara soal proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 dan 2026 yang dinaikkan menjadi 4,8 persen oleh Dana Moneter Internasional (IMF).

Menurut Mahendra, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,7 persen untuk 2025 dan 2026. Namun, dalam pemutakhiran bulan ini, proyeksinya naik menjadi 4,8 persen untuk tahun ini dan tahun depan.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi global dan Indonesia yang direvisi naik oleh IMF menjadi sinyal positif, didukung oleh tercapainya kesepakatan dagang Indonesia dengan Amerika Serikat (AS).

“Ini menunjukkan bahwa meski kebijakan pemerintah AS mengarah pada disrupsi, tercapainya kesepakatan memberi sinyal dan kepastian mengenai ujung dari proses ini, yang akan menjadi masukan bagi pergerakan ekspor-impor serta investasi dan kepastian berusaha,” kata Mahendra dalam Konferensi Pers OJK Hasil RDKB Juli 2025, Senin (4/8/2025).

Menurut Mahendra, perkembangan ini membawa angin baik bagi pertumbuhan ekonomi global, termasuk Indonesia. Dia berharap, jika realisasinya sesuai dengan ekspektasi, ada kemungkinan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa direvisi lebih tinggi lagi.

“Kita tunggu realisasi lebih lanjut, terutama jika kita bisa memanfaatkan ruang terbuka dari peluang ekspor dan perbaikan iklim usaha di Indonesia,” tambahnya.