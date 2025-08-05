Harga Emas Antam Hari Ini Naik Rp13.000 Dibanderol Rp1.959.000 per Gram

JAKARTA - Harga emas Antam (ANTM) naik Rp13.000 ke Rp1.959.000 per gram pada hari ini, Selasa (5/8/2025).

Sejalan dengan buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan juga naik Rp13.000 ke Rp1.805.000.

Harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulo Gadung, Jakarta. Adapun di laman resmi tersebut untuk saat ini beberapa macam emas masih belum tersedia.

Sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9 persen.

Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45 persen, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.