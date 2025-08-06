Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kecepatan Nozzle SPBU Pengaruhi Takaran BBM? Ini Faktanya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |15:31 WIB
Kecepatan Nozzle SPBU Pengaruhi Takaran BBM? Ini Faktanya
Kecepatan Nozzle SPBU Pengaruhi Takaran BBM? Ini Faktanya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kecepatan (speed) nozzle dispenser di SPBU sering dinarasikan berpengaruh terhadap takaran bahan bakar minyak (BBM). Padahal, kenyataannya tidak demikian.

Belakangan, ramai video di media sosial yang dinarasikan bahwa kecepatan nozzle SPBU harus di level yang lambat agar takaran BBM yang diisi ke kendaraan sesuai. 

Menanggapi berbagai informasi yang beredar di masyarakat mengenai anggapan bahwa kecepatan aliran (speed nozzle) pada dispenser SPBU mempengaruhi takaran bahan bakar minyak (BBM), Pertamina Patra Niaga menegaskan bahwa speed nozzle tidak memiliki kaitan dengan akurasi takaran BBM yang dikeluarkan oleh dispenser SPBU.

“Kecepatan nozzle hanya mengatur laju aliran BBM, bukan volume atau takaran yang diberikan," kata VP Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari dalam keterangan tertulis, Jakarta, Rabu (6/8/2025).

Menurutnya, speed satu merupakan kecepatan paling lambat, sedangkan speed tiga adalah kecepatan paling cepat. "Setiap dispenser di SPBU Pertamina sudah melalui proses kalibrasi dan tera ulang secara rutin, untuk memastikan volume BBM yang dikeluarkan sesuai dengan jumlah yang ditampilkan," katanya.

Heppy memastikan, takaran BBM tetap akurat karena proses pengukuran dilakukan oleh sistem penghitungan digital yang terpisah dari kecepatan aliran.

Artinya, lambat atau cepatnya pengisian BBM tidak mempengaruhi jumlah liter bahan bakar yang keluar dan tetap sesuai dengan angka yang tertera di dispenser.

(Dani Jumadil Akhir)

