HOME FINANCE HOT ISSUE

Sri Mulyani Salurkan Rp327 Miliar untuk Sekolah Rakyat pada Semester I-2025

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |09:44 WIB
Sri Mulyani Salurkan Rp327 Miliar untuk Sekolah Rakyat pada Semester I-2025
Menkeu Sri Mulyani (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatatkan realisasi penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah mencapai Rp327,1 miliar pada semester I-2025.

“Hingga semester I tahun 2025 sebesar Rp327,1 miliar telah disalurkan untuk pelaksanaan Sekolah Rakyat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU),” kata Sri Mulyani pada Instagram resminya di Jakarta, Kamis (7/8/2025).

1. Dukung Sektor Pendidikan

Dia menjelaskan APBN tahun 2025 mendukung sektor pendidikan Indonesia melalui banyak program, salah satunya melalui Sekolah Rakyat.

Program itu menjadi terobosan baru untuk menciptakan pemerataan fasilitas pendidikan yang layak, khususnya bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.

 

Halaman:
1 2
