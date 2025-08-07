Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Emiten Peternakan (BEEF) Bukukan Laba Rp73,7 Miliar, Siap Datangkan 250 Ekor Sapi Impor

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |13:22 WIB
BEEF mengimpor 250 ekor sapi jenis Friesian Holstein dari Australia. (Foto: Okezone.com/Kementan)
BEEF mengimpor 250 ekor sapi jenis Friesian Holstein dari Australia. (Foto: Okezone.com/Kementan)
A
A
A

JAKARTA – Industri peternakan memperkuat komitmen untuk mendukung swasembada pangan dan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu langkah dilakukan oleh PT Estika Tata Tiara Tbk (BEEF) dengan mengimpor 250 ekor sapi jenis Friesian Holstein dari Australia yang akan tiba pada Oktober 2025.

“Sapi perah impor itu akan dipelihara di Desa Tumiyan, Banyumas. Lokasinya sangat cocok dengan ketinggian 700 mdpl sehingga suhunya sangat ideal,” ujar Direktur Utama BEEF, Imam Subowo, Kamis (7/8/2025).

Perseroan telah meneken perjanjian kerja sama dengan Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BBPTU) Manggala, Banyumas, dalam program pengelolaan sapi perah secara mandiri.

“Kami akan belajar mengelola sapi perah dari tim BBPTU Manggala sehingga dapat menghasilkan 20–30 liter susu per hari dengan kualitas terbaik,” imbuh dia.

Kerja sama ini, kata dia, juga mencakup pengelolaan pakan berkualitas melalui ketersediaan hijauan pakan, pengolahan pakan, dan penggunaan pakan konsentrat berkualitas dengan harga terjangkau.

“Pengelolaan sapi perah mandiri ini juga akan memanfaatkan teknologi untuk memantau kesehatan dan kualitas susu sapi sehingga sistem kerjanya lebih efisien,” jelas Imam.

Imam menilai lini usaha baru perseroan ini tergolong menjanjikan karena produksi susu segar nasional hanya mampu menyuplai sekitar 20 persen dari kebutuhan bahan baku industri susu.

“Pasalnya, jumlah sapi perah di Indonesia hanya 592 ribu ekor. Dengan asumsi per ekor menghasilkan 12 liter, maka didapat 1,277 juta ton susu per tahun,” beber Imam.

 

