JAKARTA - Harga jengkol meroket hari ini. Harga jengkol kini dibanderol Rp120 ribu per kilogram (kg).
Bahkan, harganya hanya selisih Rp10.000 dengan harga daging sapi yang saat ini dijual Rp130.000 per kg.
Berdasarkan pantauan Okezone.com, Senin (4/8/2025), di Pasar Klender, Jakarta, salah satu penjual mengaku tingginya harga jengkol karena stok saat ini langka.
"Stok jengkol saat ini langka yang menyebabkan kenaikan harga mencapai Rp120 ribu per kilogram," kata salah satu penjual jengkol di Pasar Klender.