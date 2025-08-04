Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Wow! Harga Jengkol Tembus Rp120 Ribu per Kg, Setara Daging Sapi

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 04 Agustus 2025 |19:05 WIB
Wow! Harga Jengkol Tembus Rp120 Ribu per Kg, Setara Daging Sapi
Harga jengkol meroket hari ini. Harga jengkol kini dibanderol Rp120 ribu per kilogram (kg). (Foto: Okezone.com/Aldhi Chandra)
A
A
A

JAKARTA - Harga jengkol meroket hari ini. Harga jengkol kini dibanderol Rp120 ribu per kilogram (kg).

Bahkan, harganya hanya selisih Rp10.000 dengan harga daging sapi yang saat ini dijual Rp130.000 per kg.

jengkol

Berdasarkan pantauan Okezone.com, Senin (4/8/2025), di Pasar Klender, Jakarta, salah satu penjual mengaku tingginya harga jengkol karena stok saat ini langka.

"Stok jengkol saat ini langka yang menyebabkan kenaikan harga mencapai Rp120 ribu per kilogram," kata salah satu penjual jengkol di Pasar Klender.

Halaman:
1 2
