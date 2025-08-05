Harga Jengkol Naik Dua Kali Lipat, Warteg hingga Rumah Makan Padang Kena Imbas

Harga jengkol per kilogram (kg) kini dibanderol hingga Rp120.000. (Foto: Okezone.com/Aldhi Chandra)

BOGOR – Pedagang keluhkan tingginya harga jengkol hari ini. Harga per kilogram (kg) kini dibanderol hingga Rp120.000.

Menurut Pedagang Sayur di Pasar Bogor, Supriyadi mengatakan, penyebab kenaikan karena memang pasokan sedikit. Hal ini yang membuat harga jengkol naik dua kali lipat hingga Rp120.000 per kg.

"Kayaknya lagi tidak musim, sehingga harga dari pengiriman sampai ke pasar naik. Pasaran sekilo sekarang Rp120 ribu. Sebelumnya stabil di Rp40–Rp50 ribu. Naik hampir 2 kali lipat," ujarnya kepada Okezone.com, Selasa (5/8/2025).

Dirinya pun berharap harga jengkol tidak naik signifikan seperti saat ini. Pasalnya, pembelian jengkol menjadi menurun drastis.

"Kasihan pedagang dan pembelinya kayak warteg, Padang, gak bisa jualnya. Kalau naiknya segini orang susah belinya," ujarnya.

Hal senada juga diungkap Pedagang Sayur lainnya, Dicky. Menurut informasi yang didapat, memang tidak ada stok jengkol dari pengirim. Hal ini karena telat tanam.

"Lagi langka. Sekarang Rp120 ribu. Biasanya normal Rp50–60 ribu. Karena langka, dinaikkan harganya," ujarnya.