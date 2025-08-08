Penyebab Harga Jengkol Bisa Setara Daging Sapi

Kenaikan harga jengkol yang kini setara dengan harga daging sapi, yaitu sebesar Rp120 ribu per kilogram (kg). (Foto: Okezone.com/Aldhi Chandra)

JAKARTA – Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok menanggapi kenaikan harga jengkol yang kini setara dengan harga daging sapi, yaitu sebesar Rp120 ribu per kilogram (kg).

Menurutnya, kenaikan harga jengkol didasari oleh peningkatan demand atau permintaan, namun suplai atau pasokannya terbatas. Namun, jengkol bukan merupakan komoditas pangan strategis yang menjadi lingkup pengawasan Dinas KPKP.

"Jengkol bukan merupakan produk pangan strategis, jadi tidak masuk dalam lingkup pengawasan kami. Kenaikan harga jengkol kemungkinan besar karena adanya peningkatan demand sementara suplai terbatas," ujar Hasudungan saat dikonfirmasi, Jumat (8/8/2025).

Sebelumnya, harga jengkol meroket. Kini jengkol dibanderol Rp120 ribu per kilogram (kg). Bahkan, harganya hanya selisih Rp10.000 dengan harga daging sapi yang saat ini dijual Rp130.000 per kg.