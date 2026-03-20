Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Emak-Emak Tetap Berburu Kelapa Parut meski Tembus Rp25 Ribu dan Daging Rp160 Ribu

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 20 Maret 2026 |13:31 WIB
Harga kelapa mulai dari Rp20.000–Rp25.000 per butir. (Foto: Okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA - Harga bahan pangan melonjak jelang perayaan Idul Fitri 2026. Harga daging sapi dan kelapa parut melambung tinggi akibat meningkatnya permintaan.

Kenaikan harga daging dan kelapa ini juga terjadi di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Beberapa pedagang membanderol harga kelapa mulai dari Rp20.000–Rp25.000 per butir.

Meski harganya melonjak, para pembeli tetap antusias membeli kelapa parut untuk bahan santan masakan mereka. Salah satunya Aminah, yang tetap memutuskan membeli kelapa parut meski harganya naik tinggi.

“1 buah Rp20.000. Tidak apa-apa dibeli asalkan ada,” ucapnya kepada iNews Media Group, Jumat (20/3/2026).

Aminah mengatakan baru sempat berbelanja bahan masakan jelang H-1 Lebaran. Meski melonjak drastis, ia tetap membeli tujuh butir kelapa untuk memasak rendang Lebaran.

“Beli tujuh butir, buat masak rendang,” tambahnya.

Tak hanya kelapa parut, harga daging sapi juga ikut melonjak. Ahmad, penjual daging di Pasar Kramat Jati, mengakui kenaikan harga daging jelang Lebaran.

“Daging satu kilogram Rp160.000, sebelumnya Rp113.000,” ungkap Ahmad.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/20/320/3207982//cabai-LydH_large.jpg
Harga Cabai Tembus Rp131.000 per Kg Sehari Jelang Lebaran 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/20/598/3207937//rekomendasi_microdrama-tSDw_large.jpeg
10 Microdrama Rekomendasi RCTI+ Bikin Libur Lebaran Semakin Seru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/337/3207774//hilal-E9Zc_large.jpg
Tim Rukyat Kemenag: Posisi Hilal 3 Derajat, tapi Belum Capai Ambang Batas Elongasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/18/3207769//lebaran-Afdn_large.jpg
Daftar Negara Rayakan Idul Fitri 1447 Hijriah pada Jumat 20 Maret 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/337/3207729//hampers-DaPh_large.jpg
Penampakan Hampers Lebaran 'Ketahanan Pangan' ala Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/33/3207734//richard_lee-Rs53_large.jpg
Richard Lee Bisa Bertemu Keluarga di Momen Lebaran meski Sedang Ditahan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement