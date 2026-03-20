Pasokan Gas Elpiji Ditambah 3,2 Juta Tabung Jelang Lebaran 2026

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 20 Maret 2026 |13:27 WIB
Pertamina Patra Niaga menambah pasokan Liquefied Petroleum Gas (LPG). (Foto: Okezone.com/Pertamina Patra Niaga)
JAKARTA — Pertamina Patra Niaga menambah pasokan Liquefied Petroleum Gas (LPG) untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi selama masa Ramadan hingga Idul Fitri 2026.

Sebagai langkah antisipasi terhadap peningkatan konsumsi LPG menjelang Lebaran, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut menambah pasokan LPG pada periode H-7 hingga hari H Idul Fitri sebanyak 3.263.680 tabung. Penambahan ini setara dengan rata-rata tambahan pasokan harian sebesar 407.960 tabung atau sekitar 12% lebih tinggi dibandingkan penyaluran harian pada kondisi normal, yang didistribusikan ke berbagai wilayah kerja Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut guna memastikan kebutuhan LPG masyarakat tetap terpenuhi selama momen Ramadan hingga Idul Fitri.

Untuk wilayah Aceh, tambahan pasokan LPG pada periode H-7 hingga hari H Idul Fitri mencapai 353.920 tabung, dengan rata-rata penambahan harian sekitar 58.987 tabung atau sekitar 12% dari penyaluran harian normal.

Di wilayah Sumatera Utara, tambahan pasokan LPG mencapai 1.461.040 tabung, dengan rata-rata penambahan harian sekitar 182.630 tabung atau sekitar 10% dari penyaluran harian normal.

Sementara itu, di wilayah Sumatera Barat, tambahan pasokan LPG mencapai 614.880 tabung, dengan rata-rata penambahan harian sekitar 76.860 tabung atau sekitar 12% dari penyaluran harian normal.

Untuk wilayah Riau, tambahan pasokan LPG mencapai 641.760 tabung, dengan rata-rata penambahan harian sekitar 91.680 tabung atau sekitar 6% dari penyaluran harian normal.

Sedangkan di wilayah Kepulauan Riau, tambahan pasokan LPG mencapai 192.080 tabung, dengan rata-rata penambahan harian sekitar 32.013 tabung guna memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi menjelang Idul Fitri.

 

Telusuri berita finance lainnya
