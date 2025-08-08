Segini Kekayaan Fantastis Pratama Arhan, Cuan dari Bola hingga Endorsement

JAKARTA - Pratama Arhan, pemain tim nasional Indonesia, kini dianggap sebagai salah satu penggerak ekonomi digital paling berpengaruh dalam industri olahraga nasional.

Meskipun belakangan ini menjadi subjek perdebatan karena menghapus foto-foto pernikahannya dengan Azizah Salsha dari akun Instagramnya, nilai Arhan terus meningkat sebagai atlet dan figur publik digital. Berikut informasi lengkap yang telah dirangkum Okezone, Kamis (7/8/2025).

Endorsement Bernilai Miliaran

Arhan dikenal karena lemparan jauhnya di lapangan dan konsistensinya membangun merek personal, jadi tidak mengherankan banyak perusahaan mempekerjakannya sebagai wajah kampanye mereka.

Penghasilan Arhan dari endorsement dan media sosial ditaksir antara USD1,2 juta dan USD1,6 juta per tahun, atau setara Rp20–25 miliar, menurut sejumlah sumber industri. Ia disebut sering bekerja sama dengan merek lokal dan internasional dalam bidang fesyen, olahraga, dan gaya hidup.

Arhan menjangkau jutaan pengikut, termasuk dari pasar asing, melalui platform seperti Instagram dan TikTok. Setiap unggahan yang melibatkan merek tertentu dapat menghasilkan keuntungan ratusan juta rupiah. Ini menempatkannya di antara pemain sepak bola Indonesia dengan nilai komersial terbesar di Asia Tenggara.

Menariknya, masalah dalam kehidupan pribadi bahkan dapat memicu partisipasi dalam ekonomi digital. Foto pernikahan Arhan dengan Azizah Salsha dihapus dan berita bahwa Azizah dekat dengan Philo Paz Armand, mantan kekasihnya, membuat nama Arhan menjadi sangat populer di berbagai platform.

Dalam konteks ekonomi digital, tingkat keterlibatan yang tinggi dapat berdampak signifikan pada nilai pasar individu publik, seperti atlet. Seorang analis strategi pemasaran digital dari Jakarta bernama Rian Wibowo mengatakan bahwa potensi eksposur merek meningkat seiring dengan viralitas.

Dari Pesepak Bola Menjadi Bintang Iklan

Setelah bermain untuk Tokyo Verdy di Jepang dan Suwon FC di Korea Selatan, Arhan sekarang bermain untuk Bangkok United di Liga Thailand. Setiap klub mengejar keterampilan teknis dan kemampuan untuk menarik penonton.

Klub-klub di Asia kini menyadari bahwa pemain seperti Arhan bukan hanya sumber daya teknis tetapi juga aset digital, yang dapat meningkatkan sponsor, penjualan tiket, dan trafik media sosial klub.

Selama kariernya di Jepang, Pratama Arhan mendapatkan gaji sekitar Rp500–600 juta per musim, dan ketika dia bermain untuk Suwon FC, gajinya melonjak hingga Rp10 miliar per tahun. Sekarang, dengan total kekayaan yang diperkirakan mencapai Rp290 miliar, dia berada di antara pemain sepak bola Indonesia yang paling kaya.