Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Harta Kekayaan Alimin Ribut Sujono di LHKPN, Pernah Vonis Mati Ferdy Sambo Kini Gagal Jadi Hakim Agung

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 19 September 2025 |21:20 WIB
Harta Kekayaan Alimin Ribut Sujono di LHKPN, Pernah Vonis Mati Ferdy Sambo Kini Gagal Jadi Hakim Agung
Harta Kekayaan Alimin Ribut (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harta kekayaan Alimin Ribut Sujono di LHKPN, pernah vonis mati Ferdy Sambo kini gagal jadi Hakim Agung. 

Alimin Ribut Sujono tak lolos seleksi calon hakim agung. Ia tak mendapatkan suara pada rapat pleno Komisi III DPR RI pada Selasa, 16 September 2025. 

Komisi III DPR menyetujui sembilan calon hakim agung dan satu calon hakim ad hoc HAM. 

Namun, nama Alimin tak masuk dalam daftar calon hakim tersebut. Ia sendiri merupakan salah satu hakim anggota yang menjatuhkan vonis mati ke Ferdy Sambo.

Berikut harta kekayaan Alimin Ribut Sujono, Jumat (19/9/2025):

Dikutip dari Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Alimin memiliki total harta kekayaan sebesar Rp2.097.189.268. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/25/3180749//bule-q0nX_large.jpg
Viral! Bule Cantik Asal Jerman Ini Kerap Emosi Tiap Lewati Rumah Ferdy Sambo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/455/3176283//harta_kekayaan_raja_salman-glYQ_large.jpg
Daftar Raja Terkaya di Dunia 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/320/3175545//akhmad_wiyagus-hbOX_large.jpg
Segini Kekayaan Akhmad Wiyagus, Wamendagri yang Baru Dilantik Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/320/3175269//halim-Nwn6_large.jpg
Harta Kekayaan Halim Kalla, Adik Jusuf Kalla yang Jadi Tersangka Korupsi PLTU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/18/3174398//ilustrasi-iy7Y_large.jpg
Gara-Gara Posting Facebook Kritik Presiden, Buruh Dijatuhi Hukuman Mati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/337/3171694//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-NLeD_large.jpg
KPK Usul Kepatuhan LHKPN Jadi Syarat Promosi dan Mutasi Pejabat Negara
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement