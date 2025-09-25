Proyek Tanggul Laut Belum Kunjung Dibangun, Ini Penjelasan Menko AHY

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) saat ini masih dalam tahap mencari investor.

AHY mengatakan, mega proyek tersebut tidak mungkin dibangun hanya dengan mengandalkan APBN. Sebab membutuhkan biaya yang cukup besar untuk membangun sepanjang kurang lebih 700 KM dari Banten sampai Gresik.

"Tidak mungkin kita mengandalkan APBN. Fiskal kita selalu ada batas dan ada prioritas yang harus dipenuhi. Oleh sebab itu kita sedang berkomunikasi dengan berbagai pihak dalam dan luar negeri untuk menarik investasi," ujarnya saat ditemui di Travoy Hub Jakarta, Kamis (25/9/2025).

Ia menjelaskan, untuk sampai pada tahap mencari investor saat ini Pemerintah tengah mematangkan konsep model proyek yang akan dikembangkan. Termasuk pemanfaatan tanggul yang rencananya akan digunakan sebagai lahan pengembangan, baik properti, jalan tol, dan lainnya sehingga bisa memikat calon investor.

"Jadi bukan hanya membangun dinding-dinding tinggi, baik di pantai maupun di laut termasuk integrasi dengan konsep yang lebih alami mangrove, tapi juga di lokasi-lokasi tertentu," kata AHY.