Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Proyek Tanggul Laut Belum Kunjung Dibangun, Ini Penjelasan Menko AHY

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 25 September 2025 |21:20 WIB
Proyek Tanggul Laut Belum Kunjung Dibangun, Ini Penjelasan Menko AHY
Menko AHY soal Tanggul Laut Raksasa (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) saat ini masih dalam tahap mencari investor.

AHY mengatakan, mega proyek tersebut tidak mungkin dibangun hanya dengan mengandalkan APBN. Sebab membutuhkan biaya yang cukup besar untuk membangun sepanjang kurang lebih 700 KM dari Banten sampai Gresik.

"Tidak mungkin kita mengandalkan APBN. Fiskal kita selalu ada batas dan ada prioritas yang harus dipenuhi. Oleh sebab itu kita sedang berkomunikasi dengan berbagai pihak dalam dan luar negeri untuk menarik investasi," ujarnya saat ditemui di Travoy Hub Jakarta, Kamis (25/9/2025).

Ia menjelaskan, untuk sampai pada tahap mencari investor saat ini Pemerintah tengah mematangkan konsep model proyek yang akan dikembangkan. Termasuk pemanfaatan tanggul yang rencananya akan digunakan sebagai lahan pengembangan, baik properti, jalan tol, dan lainnya sehingga bisa memikat calon investor.

"Jadi bukan hanya membangun dinding-dinding tinggi, baik di pantai maupun di laut termasuk integrasi dengan konsep yang lebih alami mangrove, tapi juga di lokasi-lokasi tertentu," kata AHY.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/470/3172249/menko_ahy-cpEW_large.jpg
Menko AHY Sebut Proyek Giant Sea Wall Jadi Urgensi Nasional Hadapi Krisis Iklim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/470/3172209/menko_ahy-Y6kr_large.jpg
AHY: Pembangunan Tanggul Laut Raksasa Tak Semua Beton, Ada Juga Pakai Mangrove
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/470/3169797/tanggul_beton_di_cilincing-vglz_large.jpg
3 Fakta Heboh Tanggul Beton di Cilincing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/320/3191466//menko_ahy-ingu_large.jpg
AHY Minta Usut Tuntas Penyebab Kecelakaan Bus di Exit Tol Krapyak Semarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/320/3191461//rel_kereta_api-Wp0y_large.jpg
Prabowo Akan Reaktivasi Rel Kereta Api di Indonesia hingga 12 Ribu Km
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/320/3191457//menko_ahy_di_stasiun_gambir-9Umr_large.jpg
Tinjau Stasiun Gambir Jelang Libur Nataru, Ini Pesan AHY
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement