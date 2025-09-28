Daftar 8 Profesi dengan Gaji Terbesar di Indonesia

Daftar 8 Profesi dengan Gaji Terbesar di Indonesia. (foto: Okezone.com)

JAKARTA - Daftar 8 profesi dengan gaji terbesar di Indonesia. Indonesia memasuki fase transformatif dengan optimisme yang ditunjukkan oleh berbagai bisnis.

Meskipun rekrutmen kerja masih terukur, perkembangan yang menjanjikan muncul di berbagai sektor utama. Hal ini diyakini dapat menciptakan peluang baru bagi para profesional yang mencari stabilitas, pertumbuhan, atau bahkan pekerjaan dengan gaji tertinggi di pasar yang kompetitif.

Industri manufaktur masih menjadi pendorong ekonomi utama, didukung oleh pertumbuhan pusat data dan ekspansi dinamis infrastruktur layanan kesehatan di luar Jakarta.

Sedangkan sektor ritel kini bergeser seiring merek-merek Asia dan lokal. Sementara pasar menengah beradaptasi dengan preferensi konsumen yang terus berkembang.

Sektor-sektor seperti infrastruktur, energi, dan manufaktur diperkirakan akan memimpin penciptaan lapangan kerja dan ekspansi ekonomi. Peluang bagi bisnis asing membaik, dibantu oleh reformasi kebijakan yang diantisipasi.

Gaji yang stabil dan keahlian khusus membentuk permintaan talenta-talenta terbaik. Gaji di Indonesia umumnya stabil, dengan kenaikan tahunan berkisar antara 5% hingga 8%.

Melansir michaelpage, Minggu (28/9/2025), para profesional dengan kemampuan komunikasi, kepemimpinan, dan spesialisasi yang kuat akan berada di posisi terbaik untuk sukses di pasar Indonesia. Meskipun banyak yang mengejar jalur kepemimpinan generalis, peran spesialis menawarkan imbalan yang kompetitif dan keahlian yang lebih mendalam.

Berikut 8 Profesi dengan Gaji Terbesar di Indonesia:

1. Posisi Chief

Tidak mengherankan jika posisi eksekutif menjadi salah satu pekerjaan bergaji tertinggi di Indonesia. Posisi C-suite memberikan nilai yang sangat besar bagi organisasi melalui kepemimpinan strategis, visi dan inovasi, manajemen keuangan, keunggulan operasional, pengembangan talenta, manajemen pemangku kepentingan, manajemen risiko, tata kelola, dan manajemen perubahan.

Oleh karena peran penting dalam mendorong kesuksesan, pertumbuhan, dan keberlanjutan perusahaan, para Chief di gaji rata-rata Rp150.000.000 hingga Rp519.000.000.

2. Direktur Kepatuhan

Direktur kepatuhan juga menjadi salah satu pekerja dengan gaji besar. Pasalnya, tugas direktur kepatuhan adalah memastikan organisasi mematuhi semua persyaratan hukum, peraturan, dan kebijakan internal di Indonesia.

Peran ini penting dalam mengelola risiko kepatuhan, mendorong budaya etika yang kuat, dan melindungi reputasi perusahaan. Oleh karena itu, gaji direktur kepatuhan berkisar Rp200.000.000.

3. Kepala Keuangan Perusahaan

Kepala keuangan perusahaan memimpin strategi keuangan perusahaan, dengan fokus pada struktur modal, penggalangan dana, merger dan akuisisi, dan perencanaan keuangan jangka panjang untuk mendukung pertumbuhan bisnis di Indonesia. Dengan tugas tersebut, gaji kepala keuangan mencapai Rp120.000.000.

4. Wakil Presiden Keamanan

Wakil Presiden (VP) Keamanan bertanggung jawab untuk menetapkan dan melaksanakan strategi keamanan secara keseluruhan di seluruh domain fisik, siber, dan operasional. Peran ini memastikan perlindungan aset, karyawan, dan informasi perusahaan, sekaligus menyelaraskannya dengan persyaratan keberlangsungan bisnis dan peraturan.

Wakil Presiden Keamanan juga mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan kerangka kerja keamanan di seluruh perusahaan. Mengawasi keamanan fisik, keamanan siber, pencegahan penipuan, dan manajemen krisis.

Memimpin penilaian risiko dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan lokal dan global. Mengelola respons insiden dan rencana keberlangsungan bisnis.

Dengan tugas tersebut, wakil presiden keamanan digaji rata-rata Rp115.000.000.