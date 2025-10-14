Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Komisi XI DPR Tegur Purbaya: Berhenti Komentari Kebijakan Kementerian Lain!

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 14 Oktober 2025 |15:03 WIB
Komisi XI DPR Tegur Purbaya: Berhenti Komentari Kebijakan Kementerian Lain!
Komisi XI DPR RI menegur Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk memperbaiki komunikasi politik. (Foto: Okezone.com/Kemenkeu)
A
A
A

JAKARTA - Komisi XI DPR RI menegur Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk memperbaiki komunikasi politik dan bisa membangun tim ekonomi yang solid.

“Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain. Fokuslah pada desain ekonomi besar yang ingin dia bangun untuk mendukung visi Presiden,” Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, Selasa (14/10/2025).

Salah satu pernyataan yang disoroti Misbakhun adalah saat Menkeu Purbaya mengomentari terkait pemotongan anggaran untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak diserap. Ia menegaskan soal alokasi anggaran tersebut memiliki dimensi politik sendiri.

Sehingga, tidak bisa anggaran MBG yang tidak terserap dapat dialihkan begitu saja tanpa dibahas bersama dengan DPR.

“Sama ketika kami melihat bahwa ketika tiba-tiba Pak Purbaya langsung merespons menaikkan defisit dari 2,48 menjadi 2,68. Itu kan sebenarnya harus berkonsultasi dan rapatkan dengan DPR, tapi karena masih dalam proses pembahasan APBN sehingga ruang itu diberikan keleluasaan. Hal-hal seperti ini perlu disinergikan dengan DPR agar kebijakan ekonomi tidak terkesan sepihak,” ujarnya.

Legislator Golkar itu juga menyoroti pentingnya kebijakan yang berpihak pada rakyat, khususnya dalam menjaga daya beli dan memperkuat kelas menengah. Ia bahkan menyarankan agar tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bisa kembali diturunkan guna mendorong konsumsi domestik.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176893//purbaya-E7mN_large.jpg
Purbaya Kaji Penurunan PPN yang Kini 11%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176834//purbaya-LSf8_large.jpg
Bunga Subsidi Tetap 5%, Purbaya: Ini Kesempatan Bagus untuk yang Belum Punya Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176681//purbaya-UKld_large.jpg
Purbaya Pede Rp200 Triliun di Bank BUMN Bisa Dongkrak Ekonomi RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176582//purbaya-TjpU_large.jpg
Purbaya Siap Hadapi Gugatan Pajak Pesangon dan Pensiun: Saya Enggak Pernah Kalah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176412//purbaya-XidV_large.jpg
Purbaya Tak Dukung Pengampunan Pajak Dilakukan Secara Reguler
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/320/3175872//menkeu_purbaya-Ss15_large.jpg
Cerita Purbaya Sebulan Jadi Menkeu: Enggak Berhenti-berhenti, Capek Juga 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement