Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp7.126,3 Triliun per Agustus 2025 (Foto: Okezone)

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) melaporkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia mencapai USD431,9 miliar atau setara Rp7.126,3 triliun (kurs Rp16.500 per USD) pada Agustus 2025.

Posisi ULN Indonesia pada Agustus 2025 ini tumbuh melambat karena turun 4,2 persen dibandingkan dengan pertumbuhan pada Juli 2025 sebesar USD432,5 miliar.

"Perkembangan ini terutama bersumber dari melambatnya pertumbuhan ULN sektor publik dan kontraksi pertumbuhan ULN sektor swasta," ungkap Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya, Kamis (16/10/2025).

Secara tahunan, ULN Indonesia tumbuh 2,0 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 4,2 persen (yoy) pada Juli 2025.

Menurut Ramdan, posisi ULN pemerintah tumbuh melambat. Pada Agustus 2025 posisi ULN pemerintah tercatat sebesar USD213,9 miliar, atau tumbuh sebesar 6,7 persen (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan 9 persen (yoy) pada Juli 2025.

Perkembangan ini terutama dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) seiring ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi.

Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel, serta pemanfaatannya terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas yang mendorong keberlanjutan dan penguatan perekonomian nasional.