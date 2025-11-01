8 Fakta Cara Purbaya Lunasi Utang Rp9.138 Triliun, Minta Masyarakat Tak Khawatir

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan utang pemerintah yang mencapai Rp9.138,05 triliun per Juni 2025 masih dalam batas aman. Kini, Purbaya memiliki cara untuk menekan utang tersebut bahkan bisa dilunasi.



Purbaya mengungkapkan strategi khusus untuk masalah utang Rp9.138,05 triliun. Strategi tersebut berfokus pada efisiensi belanja anggaran dan peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk menekan defisit dan menaikkan rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (tax-to-GDP ratio).



Berikut ini Okezone sajikan fakta-fakta cara Purbaya lunasi utang Rp9.138,05 triliun, Jakarta, Sabtu (1/11/2025).



1. Strategi Purbaya Lunasi Utang



Purbaya menekankan pentingnya pengeluaran pemerintah yang optimal agar berdampak maksimal pada perekonomian.



Total utang pemerintah pusat per akhir Juni 2025 adalah Rp9.138,05 triliun, yang terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp7.980,87 triliun dan pinjaman senilai Rp1.157,18 triliun. Angka ini merupakan rasio sebesar 39,86 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).



"Strategi yang pertama adalah anggarannya dibelanjakan, tepat sasaran, tepat waktu, enggak ada kebocoran, optimalkan dampak anggaran ke perekonomian," ujar Purbaya saat ditemui usai pulang kantor, Senin (27/10/2025).



2. Pertumbuhan Ekonomi Bisa Lebih Cepat



Purbaya berharap, dengan efektivitas belanja ini, pertumbuhan ekonomi akan lebih cepat, dan pada gilirannya akan meningkatkan penerimaan pajak.



"Harapannya dengan seperti itu maka pertumbuhan ekonomi lebih cepat, pajaknya juga akan lebih besar income-nya, sehingga saya bisa menekan defisit dari situ," jelasnya.