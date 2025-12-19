Purbaya Pertimbangkan Insentif Lewat LPEI, Ini Alasannya

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan hasil diskusinya dengan sejumlah pengusaha yang menyambangi Kantor Kementerian Keuangan hari ini.

Dalam pertemuan tersebut, para pelaku usaha yang dipimpin oleh Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie mengajukan permohonan insentif dan dukungan pembiayaan khusus bagi industri furnitur serta mebel.

Purbaya menjelaskan bahwa pengusaha merasa daya saing produk lokal terancam oleh kompetitor dari negara lain, seperti Vietnam, yang menikmati beban bunga pembiayaan lebih rendah.

“Dia bilang ini, daya saing mereka dengan luar ada Vietnam segala macem dari sisi pembiayaan terganggu, karena bunga lebih rendah dari negara sana. Jadi mereka tanya ada nggak skema pembiayaan di pemerintah yang bisa membantu mereka dalam hal pembiayaan tadi,” ungkap Purbaya kepada awak media di Istana Kepresidenan, Jumat (19/12/2025).

Merespons aspirasi tersebut, Purbaya melirik potensi penggunaan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) untuk memberikan modal murah.

Namun, ia menegaskan akan melakukan evaluasi mendalam terlebih dahulu terhadap kesiapan dan kesehatan lembaga tersebut sebelum menyalurkan dukungan tambahan.