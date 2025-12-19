Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Pertimbangkan Insentif Lewat LPEI, Ini Alasannya

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 19 Desember 2025 |21:21 WIB
Purbaya Pertimbangkan Insentif Lewat LPEI, Ini Alasannya
Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan hasil diskusinya dengan sejumlah pengusaha yang menyambangi Kantor Kementerian Keuangan hari ini. 

Dalam pertemuan tersebut, para pelaku usaha yang dipimpin oleh Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie mengajukan permohonan insentif dan dukungan pembiayaan khusus bagi industri furnitur serta mebel.

Purbaya menjelaskan bahwa pengusaha merasa daya saing produk lokal terancam oleh kompetitor dari negara lain, seperti Vietnam, yang menikmati beban bunga pembiayaan lebih rendah.

“Dia bilang ini, daya saing mereka dengan luar ada Vietnam segala macem dari sisi pembiayaan terganggu, karena bunga lebih rendah dari negara sana. Jadi mereka tanya ada nggak skema pembiayaan di pemerintah yang bisa membantu mereka dalam hal pembiayaan tadi,” ungkap Purbaya kepada awak media di Istana Kepresidenan, Jumat (19/12/2025).

Merespons aspirasi tersebut, Purbaya melirik potensi penggunaan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) untuk memberikan modal murah. 

Namun, ia menegaskan akan melakukan evaluasi mendalam terlebih dahulu terhadap kesiapan dan kesehatan lembaga tersebut sebelum menyalurkan dukungan tambahan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190789/purbaya-tkw3_large.jpg
Viral Bantuan Bencana dari Diaspora Kena Pajak, Purbaya: Enggak Ada!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190787/purbaya-YCWT_large.jpg
Terima 4 Aduan Pengusaha, Purbaya Bakal Gelar Sidang Senin Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190782/purbaya-wuTt_large.jpg
Bantah Praktik Ijon Pajak, Purbaya: Saya Enggak Ngerti Istilah Itu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190771/purbaya-pSyJ_large.jpg
Purbaya Tolak Bos Danantara, Tak Beri Insentif Pajak Aksi Korporasi BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/320/3190708/menkeu_purbaya-VbIL_large.jpg
Purbaya Sebut Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 11 Juta Batang Rokok Ilegal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/320/3190697/menkeu_purbaya_soal_apbn_kita-f9lW_large.jpeg
Update Sistem Coretax, Purbaya: Kita Sudah Perbaiki!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement