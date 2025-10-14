Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pemerintah Tarik Utang Baru Rp501,5 Triliun hingga September 2025

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 14 Oktober 2025 |17:40 WIB
Pemerintah Tarik Utang Baru Rp501,5 Triliun hingga September 2025
Pemerintah Tarik Utang Baru Rp501,5 Triliun hingga September 2025 (Foto: Okezone)
JAKARTA - Pemerintah menarik utang baru Rp501,5 triliun hingga akhir September 2025. Angka ini mencapai 68,6 persen dari target tahun ini Rp731,5 triliun.

Angka tersebut merupakan bagian dari total pembiayaan anggaran yang mencapai Rp458 triliun di tengah defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp371,5 triliun dan keseimbangan primer yang masih mencatat surplus Rp18 triliun.

"APBN tetap adaptif dan kredibel, menjaga keseimbangan antara dukungan terhadap pemulihan ekonomi dan kesinambungan fiskal dalam jangka menengah," ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN KiTa edisi September 2025 di Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, realisasi pembiayaan anggaran tersebut didasarkan pada proyeksi defisit hingga akhir tahun yang diperkirakan mencapai Rp662 triliun atau setara 2,78 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

"Pembiayaan utang saat ini telah direalisasikan Rp501,5 triliun dari rencana sebesar Rp731,5 triliun. Jadi pembiayaan utang kita sekitar 68,6% dari targetnya," katanya.

 

