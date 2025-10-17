Tinjau PLTMG di Ambon, Wapres: Daerah Terpencil Harus Nikmati Listrik 24 Jam

JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan ke PLTMG BMPP (Barge Mounted Power Plant) Nusantara I. Pembangkit listrik terapung ini melistriki Pulau Ambon dan sekitarnya.

Wapres Gibran mengapresiasi kerja keras PLN dalam melayani masyarakat. Dirinya menekankan pentingnya pemerataan akses listrik sebagai bagian dari visi pembangunan nasional.

“Terima kasih atas dukungan dan kerja keras PLN yang terus berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Maluku, khususnya Kota Ambon. Masyarakat sudah menikmati listrik dengan sangat baik. Namun, saya berharap pada tahun 2026, daerah-daerah terpencil dan terluar yang saat ini masih dialiri listrik 12 jam atau 6 jam, bisa menikmati listrik 24 jam penuh. Pemerataan akses listrik akan mempercepat pertumbuhan ekonomi desa dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujar Wapres, Jumat (17/10/2025).

Hal tersebut sejalan dengan Asta Cita Pemerintah, khususnya cita keempat, Memperkuat pelayanan publik dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan, di mana akses energi menjadi fondasi utama dalam mendorong kemajuan daerah.

Sementara itu, Direktur Manajemen Pembangkitan PLN, Rizal Calvary Marimbo, menyoroti peran BMPP Nusantara I sebagai inovasi strategis dalam menjangkau wilayah kepulauan yang sulit dijangkau oleh pembangkit konvensional.

“BMPP Nusantara I adalah wujud nyata inovasi PLN dalam menghadirkan pembangkit yang fleksibel dan cepat mobilisasi, khususnya untuk wilayah kepulauan. Pembangkit ini tidak hanya menjamin keandalan sistem, tetapi juga menjadi solusi strategis untuk pemerataan energi nasional,” ungkap Direktur Manajemen Pembangkitan PLN.

Sementara itu, Direktur Operasi Pembangkit Gas PLN IP, Purnomo, menegaskan komitmen perusahaan dalam mengoperasikan pembangkit gas secara efisien dan berkelanjutan, demi memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.