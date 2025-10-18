Cara Bedakan Cek Asli dan Palsu Lengkap dengan Ciri-cirinya

JAKARTA - Cara bedakan cek asli dan palsu lengkap dengan ciri-cirinya. Topik ini menjadi sorotan setelah viralnya pernikahan seorang kakek berusia 74 tahun dengan perempuan berusia 24 tahun di Pacitan.

Pernikahan tersebut menjadi perhatian publik bukan hanya karena selisih usia yang mencapai 50 tahun, tetapi juga karena mahar fantastis senilai Rp3 miliar yang diberikan dalam bentuk cek.

Namun setelah pernikahan berlangsung, diketahui bahwa mahar berupa cek tersebut ternyata palsu. Kasus ini pun langsung dilaporkan oleh keluarga pihak perempuan ke Polres Pacitan.

Dari kejadian ini, masyarakat diharapkan dapat belajar bagaimana cara membedakan cek asli dan palsu. Pasalnya, sudah banyak kejadian merugikan yang melibatkan cek palsu.

Mengutip dari berbagai sumber, berikut jenis-jenis pemalsuan cek yang perlu diwaspadai:

Jenis-Jenis Pemalsuan Cek

1. Cheque Washing

Cheque washing adalah metode kejahatan dengan menghapus semua informasi pada cek, kecuali tanda tangan, menggunakan bahan kimia atau alat penghapus khusus. Setelah itu, informasi pada cek ditulis ulang dan digunakan untuk tindakan kriminal.

2. Penggunaan Lembaran Cek Asli

Pelaku penipuan sering kali menggunakan lembaran cek asli, terutama di daerah yang belum menerapkan sistem otomatisasi. Hal ini karena cek tersebut tidak memiliki karakter MICR yang di-encode, sehingga lebih mudah disalahgunakan.

3. Perubahan Informasi

Modus ini dilakukan dengan mengubah seluruh informasi pada cek kecuali tanda tangan. Penipu biasanya mengganti detail informasi rekening nasabah dengan rekening milik mereka sendiri. Untuk menghindari deteksi, mereka meniru fitur pengaman seperti kotak UV dengan bahan kimia atau alat khusus.

Ciri-Ciri Cek Palsu

1. Tidak Ada Kode MICR

Cek asli umumnya memiliki karakter MICR (Magnetic Ink Character Recognition) yang tercetak dengan tinta magnetik dan dapat dibaca mesin. Jika karakter ini tidak terbaca atau menggunakan font biasa seperti E13B, besar kemungkinan cek tersebut palsu.

2. Cek Terlihat Rusak atau Bernoda

Cek palsu biasanya mengalami kerusakan seperti noda atau warna yang tidak merata akibat proses penghapusan informasi sebelumnya. Warna yang berbeda sedikit saja bisa menjadi tanda adanya pemalsuan.

3. Ada Residu Informasi Asli

Meskipun telah dipalsukan dengan teknik cheque washing canggih, residu atau bekas informasi asli biasanya masih dapat terlihat pada lembar cek, terutama jika diperiksa lebih detail.