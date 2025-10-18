Literasi Jadi Kunci Utama Bangun Kepercayaan terhadap Asuransi

JAKARTA – Ketua Panitia Hari Asuransi 2025, Muhammad Iqbal menekankan pentingnya literasi untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap asuransi. Literasi perlu dilakukan seluruh asosiasi dan pelaku industri perasuransian.

"Melalui kerja bersama seluruh asosiasi dan pelaku industri perasuransian untuk melakukan literasi, kami berharap kepercayaan masyarakat terhadap asuransi dapat terus tumbuh," kata Iqbal, Sabtu (18/10/2025).

"Edukasi dan literasi asuransi perlu dilakukan secara masif dan berkesinambungan agar asuransi lebih mudah dipahami dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia," sambungnya.

Dari hal itu, lanjut Iqbal, masyarakat akan semakin menyadari pentingnya perencanaan keuangan untuk perlindungan.

"Sehingga mampu memberikan rasa aman dan nyaman di masa depan, sekaligus menjadikan asuransi sebagai salah satu pilar penting dalam menjaga ketahanan perekonomian nasional," ujarnya.