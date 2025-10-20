Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

300 BUMD Rugi Rp5,5 Triliun, Tito Usul ke Prabowo Bentuk Ditjen Khusus Badan Usaha Milik Daerah

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 20 Oktober 2025 |11:09 WIB
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar dibuat Direkrorat Jenderal (Ditjen) khusus yang menangani Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kementerian Dalam Negeri.

Hal ini disampaikan ketika Mendagri menjelaskan terkait tiga instrumen pendapatan utama daerah. Yang pertama, adalah transfer Keuangan daerah dan desa (TKDD), kedua adalah pendapatan asli daerah yaitu pajak dan retribusi daerah.

"Yang ketiga adalah dari sumber lain di antaranya adalah Badan Usaha Milik Daerah. Nah BUMD ini jumlahnya ada 1.019, macam-macam mulai dari bank, air minum dan lain-lain," kata Mendagri dalam rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 di Kemendagri, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Dari 1.019 BUMD di daerah seluruh Indonesia, kata dia, sebanyak 60 persen di antaranya mengalami keuntungan. Tapi, terdapat 30 persen yang merugi, dan 10 persen tidak mengalami untung ataupun rugi.

"Ini kemudian kami mengusulkan kepada bapak Presiden, melalui Menpan, Mensesneg, sekarang sedang proses pak, di Kementerian Dalam Negeri ada Dirjen yang ngurusin Badan Usaha Milik Daerah," ujarnya.

 

