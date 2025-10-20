Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Perpres Karbon Baru Resmi Terbit, Menko Zulhas Pimpin Komite Pengarah Pasar Karbon

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 20 Oktober 2025 |12:57 WIB
Perpres Karbon Baru Resmi Terbit, Menko Zulhas Pimpin Komite Pengarah Pasar Karbon
Menko Zulhas (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengumumkan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca telah resmi diterbitkan. Perpres ini disebutnya sebagai fondasi penting untuk memfasilitasi transformasi kebijakan dan mengoptimalkan pasar karbon di Indonesia.

Zulhas menekankan bahwa tujuan utama Perpres ini adalah untuk menyederhanakan regulasi yang selama ini dianggap rumit dan berbelit.

"Jadi selama ini yang belum jelas atau sarannya banyak, rumit, ruwet lahir Perpres 110 ini semua untuk memudahkan," ujar Zulhas usai Rapat Koordinasi Terbatas Kick Off Komite Pengarah di kantor Kemenko Pangan, Senin (20/10/2025).

Menko Pangan mencontohkan, kemudahan ini diperlukan untuk mendapatkan pendanaan guna menjaga taman nasional, menyekolahkan masyarakat di sekitar hutan, serta pembinaan sosial.

Zulhas menjelaskan, Perpres 110/2025 menunjuk dirinya sebagai Ketua Komite Pengarah (Komrah) penyelenggaraan NEK. 

Komite ini bersifat lintas sektor dan sangat luas, melibatkan dua Menteri Koordinator lainnya serta 17 Menteri dan Kepala Lembaga untuk mengkoordinasikan implementasi NEK.

 

