Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Mau Bentuk Badan Karbon dan Perubahan Iklim, Buat Apa?

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |14:51 WIB
Prabowo Mau Bentuk Badan Karbon dan Perubahan Iklim, Buat Apa?
Prabowo Mau Bentuk Badan Karbon dan Perubahan Iklim (Foto: Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan membentuk badan baru yang mengurusi karbon dan perubahan iklim yaitu Badan Pengelola Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Niaga Karbon (BP3I-TNK).

BP3I-TNK bertugas untuk mengarahkan, mengelola, dan mengawasi pengendalian perubahan iklim yang berkelanjutan serta mewujudkan kedaulatan karbon dengan memanfaatkan teknologi blockchain.

“Harapannya semua dapat turut berkoordinasi dalam merumuskan badan dan revisi Perpres 98 tahun 2021,” kata Burhanuddin Abdullah yang merupakan Ketua Tim Ekonomi Presiden Terpilih.

 BACA JUGA:

Pembentukan badan baru yang mengurusi karbon dan perubahan iklim ini mengemuka usai Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko menggelar rapat koordinasi bersama Tim Ekonomi Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka Periode 2024-2029 yang diketuai oleh Burhanuddin Abdullah.

Rapat ini terkait dengan pentingnya komitmen pemerintahan selanjutnya dalam mengupayakan pengendalian karbon untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Pemerintah Indonesia era Presiden Jokowi telah memiliki sejumlah rumusan kebijakan rendah karbon dalam RPJMN, serta memiliki komitmen penurunan emisi karbon. Dalam masa transisi pemerintahan ini harapannya bisa ada kebijakan yang lebih mengakselerasi dalam kepemimpinan selanjutnya,” katanya dalam keterangannya, dikutip Kamis (15/8/2024).

Dalam menjaga komitmen pengendalian karbon, imbuh Moeldoko, Kantor Staf Presiden mengusulkan pembuatan Satuan Tugas (Satgas) untuk memulai pembahasan (inisiasi) sinkronisasi dan transisi keberlanjutan implementasi kebijakan tersebut.

“Saran saya bentuk dulu satgas dalam rangka merumuskan badannya secara struktural, ini untuk memudahkan transisi pembentukan badan nantinya,” ujarnya.

Satgas ini, kata Moeldoko, berfungsi menyiapkan Peraturan Pemerintah terkait pembentukan Badan Pengelola Pengendali Perubahan Iklim dan Tata Niaga Karbon (BP3I-TNK) pasca Pelantikan Presiden RI dan Wakil Presiden RI Periode 2024-2029 yang akan dipimpin oleh Prof. Dr. Laode Kamaluddin selaku Tim Ekonomi Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Ishak Saing, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden.

Lebih lanjut, mantan Panglima TNI ini mengatakan Indonesia memiliki tantangan pembiayaan dalam rangka memenuhi target Penurunan Emisi di Tahun 2030. Dibutuhkan pembiayaan mencapai Rp4.000 - Rp5.000 triliun, dan Rp15.000 Triliun untuk mencapai Net Zero Emission di Tahun 2060 atau lebih cepat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3177950/menko_zulhas-cpwZ_large.JPG
Perpres Karbon Baru Resmi Terbit, Menko Zulhas Pimpin Komite Pengarah Pasar Karbon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/14/320/3062888/begini-cara-ri-tangkap-dan-simpan-karbon-RcWVKyEs3f.jpg
Begini Cara RI Tangkap dan Simpan Karbon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/12/320/3047941/transaksi-komoditi-capai-rp1-807-triliun-paling-laris-emas-8pOhaPiqvP.jfif
Transaksi Komoditi Capai Rp1.807 Triliun, Paling Laris Emas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/278/3021165/gandeng-shanghai-metal-market-icdx-perluas-bursa-timah-1BvQTAzpcj.jpg
Gandeng Shanghai Metal Market, ICDX Perluas Bursa Timah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/20/320/3010988/menko-luhut-ungkap-indonesia-bisa-kantongi-rp112-5-triliun-dari-perdagangan-karbon-pLmC63ZVDX.jpg
Menko Luhut Ungkap Indonesia Bisa Kantongi Rp112,5 Triliun dari Perdagangan Karbon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/13/278/3007848/transaksi-bursa-karbon-capai-rp35-31-miliar-624JO8kmMS.jpg
Transaksi Bursa Karbon Capai Rp35,31 Miliar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement