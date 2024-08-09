Tingkatkan Daya Saing, RI Siapkan Peta Jalan Dekarbonisasi Sektor Industri

JAKARTA – Kementerian Perindustrian menyiapkan peta jalan dekarbonisasi sektor industri. Roadmap dekarbonisasi diperlukan untuk menurunkan emisi di sektor industri.

Kementerian Perindustrian mendorong aksi dekarbonisasi melalui perancangan peta jalan industri hijau untuk mencapai target net zero emission (NZE) atau emisi nol bersih pada 2050. Penyusunan roadmap dekarbonisasi dilakukan bersama Institute for Essential Services Reform (IESR).

Kepala Pusat Industri Hijau Kementerian Perindustrian Apit Pria Nugraha menjelaskan keberadaan peta jalan dekarbonisasi industri di Indonesia akan memberikan panduan arah dan kebijakan yang jelas untuk mendorong industri yang lebih ramah lingkungan dan berdaya saing tinggi. Kebijakan penurunan emisi di sektor industri perlu diimplementasikan dengan fokus pada peningkatan daya saing sosial yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan dari aspek sosial, ekonomi dan lingkungan.

“Kami tengah mempersiapkan peta jalan dan regulasi dekarbonisasi di sektor industri dan sub-sektor prioritas, peta jalan perdagangan karbon untuk sektor industri, tata laksana nilai ekonomi karbon untuk sektor industri, regulasi penggunaan CCS/CCUS dengan fokus penangkapan dan pemanfaatan karbon di sektor industri, dan sistem informasi perdagangan karbon sektor industri yang terintegrasi dengan sistem registri nasional (SRN),” ungkap Apit, Jumat (9/8/2024).

BACA JUGA: Upaya Sri Mulyani Selamatkan Industri Tekstil

Selanjutnya, Apit mengajak kolaborasi antar Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengintegrasi instrumen pelaporan dan pengawasan (monitoring) dengan tetap mengakomodasi tujuan masing-masing kementerian sehingga menyelaraskan data dan memudahkan pelaku industri membangun industri hijau.