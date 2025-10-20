Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bos Danantara Soroti Minimnya Permintaan Kredit Pengusaha Hipmi dan Kadin

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 20 Oktober 2025 |21:30 WIB
Bos Danantara Soroti Minimnya Permintaan Kredit Pengusaha Hipmi dan Kadin
Rosan menyayangkan persentase pengajuan pembiayaan dari anggota kelompok pengusaha. (Foto: Okezone.com/MPI)
JAKARTA – CEO Danantara, Rosan Roeslani, memastikan akses pendanaan bagi pengusaha daerah dibuka secara luas melalui bank-bank milik negara (Himbara). Namun, Rosan menyayangkan persentase pengajuan pembiayaan dari anggota kelompok pengusaha, termasuk Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) hingga Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), masih rendah.

"Pendanaan pasti saya akan buka lebar. Saya garansi itu. Tapi kadang-kadang kalau saya cek ke bank-bank, gimana pendanaan, permintaan pinjaman dari teman-teman pengusaha di daerah, di HIPMI, di Kadin, nggak banyak persentasenya," kata Rosan dalam HIPMI-Danantara Indonesia Business Forum, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Ia menegaskan, Danantara berkomitmen mendukung pengusaha daerah, termasuk anggota HIPMI, agar dapat terlibat aktif dalam proyek-proyek nasional.

Kebijakan itu disebut juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha di seluruh daerah.

"Sudah jelas arahan Bapak Presiden, tumbuhkan para pengusaha-pengusaha tidak hanya di Jakarta, justru utamanya di daerah-daerah. Dan saya punya kepentingan untuk memastikan itu berjalan," jelasnya.

Rosan menyebut, Danantara memiliki kewenangan penuh untuk mengatur dan mengoptimalkan aset BUMN, termasuk lembaga perbankan yang berada di bawah pengelolaannya.

 

