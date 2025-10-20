Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Danantara Siap Kelola Investasi Rp750 Triliun dari Dividen BUMN

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Senin, 20 Oktober 2025 |14:44 WIB
Danantara Siap Kelola Investasi Rp750 Triliun dari Dividen BUMN
Total dividen yang diterima Danantara tahun ini diperkirakan mencapai sekitar Rp140–Rp150 triliun. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA – CEO BPI Danantara Rosan Roeslani mengestimasi dana investasi yang dapat dikumpulkan dan dikelola dalam lima tahun ke depan sebesar Rp750 triliun. Pendanaan tersebut bersumber dari dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kini dikelola langsung oleh Danantara.

“Pendanaan kita adalah dari seluruh dividen yang kita terima dari BUMN-BUMN ini. Kalau dulu dikontribusikan kepada Kementerian Keuangan, sekarang bisa reinvest langsung oleh Danantara,” ujar Rosan dalam HIPMI-Danantara Indonesia Business Forum, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Rosan menjelaskan, total dividen yang diterima Danantara tahun ini diperkirakan mencapai sekitar Rp140–Rp150 triliun.

Ia menambahkan, jika jumlah dividen tersebut dikalikan dengan estimasi lima tahun investasi, maka total dana yang dapat diinvestasikan mencapai Rp750 triliun.

“Kalau perhitungan gampang itu Rp150 triliun ya, kita kali 5, nilainya Rp750 triliun, itu dalam lima tahun ke depan yang kita bisa investasikan,” kata Rosan.

Rosan menjelaskan bahwa dana tersebut masih bersifat ekuitas atau modal sendiri, belum termasuk rencana pendanaan eksternal.

 

Halaman:
1 2
