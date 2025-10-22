Zulhas Terima Keppres Jadi Ketua Tim Koordinasi MBG, Ini Tugasnya

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) telah ditunjuk sebagai Ketua Tim Koordinasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Keputusan Presiden (Keppres). Penunjukan tersebut diterimanya sekitar lima hari lalu.

"Saya baru terima Keppres lima hari yang lalu sebagai ketua tim untuk melakukan koordinasi antarinstasi pemerintahan pusat sampai daerah," ungkapnya dalam acara Town Hall Meeting Satu Tahun Kemenko Pangan yang digelar di Kemenko Pangan pada Selasa (21/10/2025).

Zulhas menjelaskan, struktur pelaksanaan program MBG melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga lintas sektor, termasuk pengawasan di tingkat daerah yang akan dijalankan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Pengawasan tentu nanti yang punya kaki sampai ke desa. Itu Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri. Punya gubernur, punya bupati, punya wali kota, punya camar, sampai punya desa. Itu pengawasan," lanjutnya.

Dia menambahkan, Puskesmas dan Dinas Kesehatan akan menjadi ujung tombak dalam evaluasi pelaksanaan program MBG secara rutin. Pelaksanaan teknis program ini akan dipimpin oleh Wakil Kepala BGN, Nanik selaku penanggung jawab utama di lapangan.

“Puskesmas, Dinas Kesehatan, bisa secara rutin melakukan evaluasi, dipimpin langsung nanti pelaksananya Ibu Nanik. Tata kelolanya harus diperbaiki,” ujarnya.