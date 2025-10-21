Percepat Program Prabowo, Dapur MBG Modular Dibangun

JAKARTA - Pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) berteknologi modular dimulai. Salah satu kendala utama dalam pembangunan dapur MBG adalah keterbatasan akses dan infrastruktur di daerah terpencil.

PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) melalui konsorsium anak perusahaannya PT Krakatau Baja Konstruksi (KBK) dan PT Krakatau Engineering (PTKE) bekerja sama dengan Koperasi Pemasaran Maju Muda Berkarya (Coopmura) membangun dapur MBG berteknologi modular, yakni sistem konstruksi di mana unit bangunan dibuat di pabrik dan kemudian dirakit di lokasi proyek.

“Melalui kerja sama ini, Krakatau Steel ingin berkontribusi langsung dalam mempercepat pembangunan dapur MBG, terutama di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T),” ujar Plt Pirektur Utama Krakatau Baja Konstruksi Bobby Sumardiat Atmosudirjo dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Plt. Direktur Utama Krakatau Engineering Ahmad Hafidz Saubari menjelaskan, bangunan modular memungkinkan proses pembangunan yang lebih cepat, efisien, dan ramah lingkungan. "Dengan teknologi ini, dapur-dapur MBG bisa segera beroperasi tanpa harus menunggu pembangunan konvensional yang memakan waktu lama,” jelasnya.

Sementara itu, Coopmura berperan dalam penentuan lokasi strategis dan koordinasi pelaksanaan di lapangan. Sebagai koperasi nasional yang mendapat dukungan dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Coopmura memiliki jaringan luas di berbagai daerah, termasuk di wilayah 3T.

“Kami berkomitmen membantu memastikan dapur MBG benar-benar hadir di tempat-tempat yang paling membutuhkan, sekaligus menjadi contoh kolaborasi nyata antara BUMN dan koperasi nasional,” ungkap Plt Direktur Utama Coopmura Harfan Syah.