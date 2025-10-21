Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Percepat Program Prabowo, Dapur MBG Modular Dibangun

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 21 Oktober 2025 |16:20 WIB
Percepat Program Prabowo, Dapur MBG Modular Dibangun
Percepat Program Prabowo, Dapur MBG Modular Dibangun (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) berteknologi modular dimulai. Salah satu kendala utama dalam pembangunan dapur MBG adalah keterbatasan akses dan infrastruktur di daerah terpencil. 

PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) melalui konsorsium anak perusahaannya PT Krakatau Baja Konstruksi (KBK) dan PT Krakatau Engineering (PTKE) bekerja sama dengan Koperasi Pemasaran Maju Muda Berkarya (Coopmura) membangun dapur MBG berteknologi modular, yakni sistem konstruksi di mana unit bangunan dibuat di pabrik dan kemudian dirakit di lokasi proyek.

“Melalui kerja sama ini, Krakatau Steel ingin berkontribusi langsung dalam mempercepat pembangunan dapur MBG, terutama di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T),” ujar Plt Pirektur Utama Krakatau Baja Konstruksi Bobby Sumardiat Atmosudirjo dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Plt. Direktur Utama Krakatau Engineering Ahmad Hafidz Saubari menjelaskan, bangunan modular memungkinkan proses pembangunan yang lebih cepat, efisien, dan ramah lingkungan. "Dengan teknologi ini, dapur-dapur MBG bisa segera beroperasi tanpa harus menunggu pembangunan konvensional yang memakan waktu lama,” jelasnya. 

Sementara itu, Coopmura berperan dalam penentuan lokasi strategis dan koordinasi pelaksanaan di lapangan. Sebagai koperasi nasional yang mendapat dukungan dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Coopmura memiliki jaringan luas di berbagai daerah, termasuk di wilayah 3T.

“Kami berkomitmen membantu memastikan dapur MBG benar-benar hadir di tempat-tempat yang paling membutuhkan, sekaligus menjadi contoh kolaborasi nyata antara BUMN dan koperasi nasional,” ungkap Plt Direktur Utama Coopmura Harfan Syah.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176691/bgn-xq6i_large.png
BGN Kembalikan Dana MBG Rp70 Triliun ke Prabowo karena Tak Terserap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3175157/mbg-bgd4_large.jpg
Ini 4 Model Alternatif Dapur Atasi Masalah MBG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/320/3174662/purbaya-wusD_large.jpg
Purbaya Tanggapi Luhut: Anggaran MBG Tetap Dipotong jika Tak Terserap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/320/3174321/kepala_badan_pangan-4FCD_large.jpg
Perpres Tata Kelola Program MBG Segera Terbit Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/320/3174314/anggaran_program_mbg-KJhb_large.jpg
9 Bulan Program MBG, Kepala BGN: Serapan Anggaran Tembus Rp21,64 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/320/3174312/ketua_dewan_ekonomi_luhut-tNEv_large.jpeg
Seluruh Anggaran Dipastikan Terserap, Luhut Minta Purbaya Tak Tarik Dana MBG
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement