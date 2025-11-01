Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menko Zulhas Klaim MBG Punya Potensi Ekonomi Rp86,35 Triliun

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 01 November 2025 |18:25 WIB
Menko Zulhas Klaim MBG Punya Potensi Ekonomi Rp86,35 Triliun
Makan Bergizi Gratis (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki potensi ekonomi yang sangat tinggi bagi pangan lokal.

Zulhas menyebut total potensi ekonomi pangan lokal dari MBG mencapai Rp86,35 triliun. Potensi ekonomi ini muncul dari masifnya kebutuhan pasokan pangan untuk menjalankan program MBG, mulai dari beras, daging ayam, telur, hingga ikan.

"Perlu potongan ayam, 82,9 juta potongan ayam, perlu 82,9 juta potongan ikan, potongan mangkuk sayur, potongan buah. Bayangkan, dampak ikutannya," kata Zulhas dalam FEKDI x IFSE 2025, Sabtu (1/11/2025).

Zulhas menyebutkan potensi ekonomi tersebut juga berasal dari diantaranya, telur dengan kebutuhan 368 ribu ton/tahun, bernilai Rp11 triliun/tahun, ikan dengan kebutuhan 415 ribu ton/tahun, bernilai Rp17,85 triliun/tahun, daging ayam dengan 663 ribu ton/tahun, bernilai Rp26,5 triliun/tahun dan beras dengan 2,3 juta ton/tahun, bernilai Rp31 triliun/tahun.

"Sekarang di Jawa Barat agak bergejolak, sudah naik kira-kira hampir 10% harga telur dan harga ayam karena MBG. Oleh karena ini akan menimbulkan dampak ikutan ekonomi kerakyatan yang luar biasa," ungkap Zulhas.

Menurut Zulhas, MBG adalah program fundamental untuk mengejar ketertinggalan ekonomi Indonesia dari negara lain, dengan cara meningkatkan gizi dan, pada akhirnya, produktivitas masyarakat. Ia menggarisbawahi pentingnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi kemajuan bangsa.

 

