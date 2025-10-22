BI Diprediksi Pangkas Suku Bunga Jadi 4,50 Persen

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) diprediksi memangkas suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 25 basis points (bps) menjadi 4,50 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulan ini. Namun, BI tetap memiliki ruang untuk menahan suku bunga jika tekanan pasar keuangan meningkat menjelang keputusan Federal Open Market Committee (FOMC) The Fed.

Chief Economist Permata Bank Josua Pardede menjelaskan, keputusan untuk melonggarkan kebijakan didasarkan pada tingkat suku bunga riil yang masih tinggi dan inflasi inti yang stabil.

"Kami memproyeksikan RDG BI bulan ini cenderung mempertimbangkan untuk kembali memangkas BI Rate sebesar 25 bps ke 4,50 persen, meskipun ruang untuk jeda masih terbuka bila tekanan pasar keuangan kembali meningkat menjelang keputusan The Fed," kata Josua kepada Okezone, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Josua menjelaskan, tingkat kebijakan saat ini berada jauh di atas inflasi inti yang relatif stabil sehingga suku bunga riil tetap tinggi. "Dengan selisih lebih dari dua persen terhadap perkiraan inflasi inti tahun depan, ruang pelonggaran masih tersedia tanpa mengorbankan tujuan menjaga daya beli," ujarnya.

Keputusan untuk mendorong pelonggaran moneter juga dipengaruhi oleh sinyal kegiatan domestik yang belum kuat. Josua mencatat bahwa kepercayaan konsumen pada September turun ke titik terendah hampir empat tahun.

"Kombinasi kebutuhan mendorong pemulihan permintaan dengan tetap menjaga kehati-hatian membuat pilihan pemangkasan terukur tampak logis, alih-alih menunggu terlalu lama hingga siklus kredit benar-benar berbalik," jelasnya.