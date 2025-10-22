Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mentan Amran Tindak Tegas Mafia: Naikkan Harga Pupuk, Izin Langsung Dicabut

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 22 Oktober 2025 |09:54 WIB
Mentan Amran Tindak Tegas Mafia: Naikkan Harga Pupuk, Izin Langsung Dicabut
Mentan Amran Tindak Tegas Mafia: Naikkan Harga Pupuk, Izin Langsung Dicabut (Foto: Kementan)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman akan menindak tegas para distributor dan pengecer pupuk bersubsidi yang terbukti memainkan harga. Mentan menegaskan, praktik tersebut merugikan petani dan tidak boleh.

“Bila Anda menaikkan harga, pada hari itu juga izinnya kami cabut. Tidak ada ruang lagi untuk mempermainkan petani Indonesia. Tidak ada ruang lagi mafia atau korupsi di sektor pertanian,” kata Amran dalam konferensi pers Satu Tahun Kinerja Pembangunan Pertanian, Rabu (22/10/2025).

Dia mengungkapkan bahwa kebijakan ini sebagai upaya melindungi kepentingan petani dan memastikan distribusi pupuk subsidi berjalan dengan baik. Menurutnya, sektor pertanian merupakan urat nadi kehidupan bangsa yang harus dijaga dari praktik curang.

“Ini adalah kepentingan hayat hidup orang banyak. Kita harus berjuang bersama,” ujarnya.

Lebih lanjut, Amran mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto secara tegas telah menginstruksikan agar mafia dan koruptor di sektor pertanian segera diberantas.

“Presiden selalu perintahkan, hilangkan koruptor, mafia hilangkan. Dan tolong support petani seluruh Indonesia, beri yang terbaik. Tolong perhatikan nasib mereka,” sambungnya.

 

Halaman: 1 2
1 2
