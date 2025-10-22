Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Proyek Penambangan Laut, Timah Buka Kerja Sama dengan Mitra Lokal

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 22 Oktober 2025 |12:16 WIB
Proyek Penambangan Laut, Timah Buka Kerja Sama dengan Mitra Lokal
Peluang kerjasama kemitraan tambang yang terbuka bagi para mitra potensial khususnya penambangan di laut. (foto: Okezone.com/Timah)
A
A
A

JAKARTA – PT Timah Tbk resmi mengumumkan peluang kerjasama kemitraan tambang yang terbuka bagi para mitra potensial khususnya penambangan di laut dengan kapal isap produksi.
Hal ini mendorong partisipasi pelaku usaha sekaligus memastikan pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Corporate Secretary PT Timah Tbk, Rendi Kurniawan menjelaskan, kemitraan ini menjadi salah satu strategi perusahaan dalam meningkatkan kinerja produksi dan keterlibatan pemangku kepentingan sekaligus memperkuat kolaborasi dengan pelaku usaha lokal. Kerja sama kemitraan penambangan dilakukan berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 0017 Tahun 2025 tentang Pedoman Kerja Sama Penambangan Program Kemitraan dan Kerja Sama Penambangan Timah Alluvial Serta Mineral Ikutan Timah.

Peraturan Direksi ini merupakan upaya untuk menjunjung tinggi nilai integritas dan mencegah konflik kepentingan, meningkatkan efisiensi teknis, serta mengoptimalkan pemanfaatan sistem digital melalui pengadaan.com dan aplikasi Mining Contractor Online System (MCOS) dalam proses kemitraan tambang.

Dalam proses pemilihan mitra penambangan, PT Timah melibatkan berbagai divisi di lingkungan PT Timah seperti Division Exploration & Production Planning, Divisi Procurement, Divisi HSE & Sustainability, Divisi Engineering & Operation Excellence, Divisi Mine Support, dan Wilayah/Area.

“Perusahaan membuka peluang kemitraan tambang dengan prinsip transparansi dan keberlanjutan. Melalui kerja sama ini, perusahaan ingin menciptakan ekosistem pertambangan yang sehat, adil, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat maupun negara,” ujarnya, Rabu (22/10/2025).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/320/3176012//logam_tanah_jarang-0TLw_large.jpg
5 Fakta Logam Tanah Jarang Bernilai Fantastis, Harta Karun RI yang Jadi Rebutan Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/320/3175998//prabowo-Hus9_large.jpg
3 Fakta Smelter Hasil Korupsi Rp300 Triliun hingga Prabowo Tak Tinggal Diam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174792//presiden_prabowo-zl23_large.jpg
Aset Rampasan Korupsi Tambang Ilegal Diserahkan ke PT Timah, Ini Pesan Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174788//prabowo_subianto-5LON_large.jpg
Prabowo Temukan Tumpukan Harta Karun Tanah Jarang, Nilainya Fantastis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174786//prabowo_subianto-uEah_large.jpg
Prabowo Tak Tinggal Diam Usai Negara Dibobol Rp300 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174777//presiden_prabowo-I9y6_large.jpg
Rugikan Negara hingga Rp300 Triliun, Prabowo: Kita Bertekad Basmi Tambang Ilegal
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement