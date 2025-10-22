Proyek Penambangan Laut, Timah Buka Kerja Sama dengan Mitra Lokal

Peluang kerjasama kemitraan tambang yang terbuka bagi para mitra potensial khususnya penambangan di laut. (foto: Okezone.com/Timah)

JAKARTA – PT Timah Tbk resmi mengumumkan peluang kerjasama kemitraan tambang yang terbuka bagi para mitra potensial khususnya penambangan di laut dengan kapal isap produksi.

Hal ini mendorong partisipasi pelaku usaha sekaligus memastikan pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Corporate Secretary PT Timah Tbk, Rendi Kurniawan menjelaskan, kemitraan ini menjadi salah satu strategi perusahaan dalam meningkatkan kinerja produksi dan keterlibatan pemangku kepentingan sekaligus memperkuat kolaborasi dengan pelaku usaha lokal. Kerja sama kemitraan penambangan dilakukan berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 0017 Tahun 2025 tentang Pedoman Kerja Sama Penambangan Program Kemitraan dan Kerja Sama Penambangan Timah Alluvial Serta Mineral Ikutan Timah.

Peraturan Direksi ini merupakan upaya untuk menjunjung tinggi nilai integritas dan mencegah konflik kepentingan, meningkatkan efisiensi teknis, serta mengoptimalkan pemanfaatan sistem digital melalui pengadaan.com dan aplikasi Mining Contractor Online System (MCOS) dalam proses kemitraan tambang.

Dalam proses pemilihan mitra penambangan, PT Timah melibatkan berbagai divisi di lingkungan PT Timah seperti Division Exploration & Production Planning, Divisi Procurement, Divisi HSE & Sustainability, Divisi Engineering & Operation Excellence, Divisi Mine Support, dan Wilayah/Area.

“Perusahaan membuka peluang kemitraan tambang dengan prinsip transparansi dan keberlanjutan. Melalui kerja sama ini, perusahaan ingin menciptakan ekosistem pertambangan yang sehat, adil, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat maupun negara,” ujarnya, Rabu (22/10/2025).