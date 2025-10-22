Prabowo Siapkan Rp8 Triliun untuk Pelatihan 500 Ribu Tenaga Kerja

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkap Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp8 triliun untuk mendukung program peningkatan kapasitas tenaga kerja migran Indonesia.

Dia menyebut, ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna yang meminta percepatan pembentukan tenaga kerja terampil di sektor-sektor strategis.

Airlangga menjelaskan program ini akan dikoordinasikan oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) dan akan berjalan selaras dengan program pemagangan nasional.

"Sedikit yang tadi dibahas secara detail, yaitu arahan Bapak Presiden di dalam sindang kabinet kemarin untuk mempersiapkan 500 ribu tenaga kerja kita yang di bidang welder dan hospitality," kata Menko Airlangga dalam konferensi di Kemenko Perekonomian, Rabu (22/10/2025).

"Dan ini tadi dalam pembahasan diminta Menteri P2MI untuk mengkoordinasikan dan anggaran yang disediakan sekitar Rp8 triliun. Sehingga ini akan sejalan dengan program pemagangan," lanjutnya.

Selain fokus pada tenaga kerja industri, pemerintah juga menyiapkan program beasiswa untuk 20 ribu tenaga medis.