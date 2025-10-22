Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Siapkan Rp8 Triliun untuk Pelatihan 500 Ribu Tenaga Kerja

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 22 Oktober 2025 |21:13 WIB
Prabowo Siapkan Rp8 Triliun untuk Pelatihan 500 Ribu Tenaga Kerja
Presiden Prabowo (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkap Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp8 triliun untuk mendukung program peningkatan kapasitas tenaga kerja migran Indonesia.

Dia menyebut, ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna yang meminta percepatan pembentukan tenaga kerja terampil di sektor-sektor strategis.

Airlangga menjelaskan program ini akan dikoordinasikan oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) dan akan berjalan selaras dengan program pemagangan nasional.

"Sedikit yang tadi dibahas secara detail, yaitu arahan Bapak Presiden di dalam sindang kabinet kemarin untuk mempersiapkan 500 ribu tenaga kerja kita yang di bidang welder dan hospitality," kata Menko Airlangga dalam konferensi di Kemenko Perekonomian, Rabu (22/10/2025).

"Dan ini tadi dalam pembahasan diminta Menteri P2MI untuk mengkoordinasikan dan anggaran yang disediakan sekitar Rp8 triliun. Sehingga ini akan sejalan dengan program pemagangan," lanjutnya.

Selain fokus pada tenaga kerja industri, pemerintah juga menyiapkan program beasiswa untuk 20 ribu tenaga medis. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178582/menko_airlangga-U9uS_large.JPG
Prabowo Bentuk Satgas Percepatan Program Strategis, Berikut Tugasnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178431/mentan-L0Tx_large.jpg
Prabowo Turunkan Harga Pupuk Bersubsidi 20% Mulai Berlaku Hari Ini, Pertama dalam Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3178050/presiden_prabowo-WhDb_large.jpg
Prabowo Minta Sebagian Duit Rp13 Triliun dari Koruptor untuk Dana LPDP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3178039/presiden_prabowo-8cxW_large.jpg
Sidang Kabinet 1 Tahun Pemerintahan, Prabowo: Pengangguran Turun 4,67%, Terendah Sejak Krisis 1998
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3178033/presiden_prabowo-rmCQ_large.jpg
1 Tahun Pemerintahan, Prabowo Singgung IHSG Tembus ke 8.000: Ini di Luar Dugaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/320/3177726/prabowo-Wf8O_large.png
7 Fakta Prabowo Izinkan WNA Pimpin BUMN, Terlibat Korupsi Langsung Dihukum
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement