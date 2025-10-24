Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Transaksi BNI Agen46 Tumbuh 37,2 Persen, Dorong Ekonomi Kerakyatan 

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Jum'at, 24 Oktober 2025 |08:00 WIB
Transaksi BNI Agen46 Tumbuh 37,2 Persen, Dorong Ekonomi Kerakyatan 
BNI catat pertumbuhan BNI Agen46 hingga 37,2 persen, seiring dengan meningkatnya partisipasi bank dalam program KDMP/KKMP. (Foto: dok BNI)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mencatat pertumbuhan signifikan dalam aktivitas transaksi melalui jaringan BNI Agen46, seiring dengan meningkatnya partisipasi bank dalam program Koperasi Desa Merah Putih/Koperasi Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP).

Hingga September 2025, jumlah transaksi yang diproses melalui BNI Agen46 mencapai 79,81 juta transaksi, naik 37,2 persen secara tahunan (year on year/YoY). Lonjakan ini menunjukkan semakin kuatnya kontribusi Agen46 dalam memperluas akses layanan keuangan dan mendorong penguatan ekonomi kerakyatan di berbagai daerah.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menjelaskan, keberhasilan tersebut menjadi bukti nyata kontribusi BNI dalam memperluas inklusi keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat.

"Catatan ini menjadi cerminan nyata bahwa keterlibatan BNI mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan. Sejalan dengan arahan pemerintah lewat program KDMP/KKMP, BNI terus memperluas peran BNI Agen46 agar semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat," ujar Okki dalam keterangan tertulis.

Selain mencatat pertumbuhan volume transaksi, kinerja finansial jaringan keagenan BNI juga menunjukkan tren positif. Fee Based Income (FBI) dari layanan keagenan tumbuh 18,9 persen YoY, sementara CASA (Current Account Saving Account) atau saldo rekening afiliasi agen meningkat 39,3 persen YoY menjadi Rp5,5 triliun.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/16/3179629//youtube_music_download_lagu-KWYo_large.jpg
4 Cara Download Lagu dari YouTube, Gratis Tanpa Aplikasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/11/3179605//ilustrasi_umkm-6nB1_large.jpeg
Kolaborasi Shopee dan Meta Hadirkan Pengalaman Belanja Baru, Mudahkan Kreator dan UMKM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/11/3179597//tunaiku-JBDq_large.jpg
Ini Peran Customer Service Jamin Keamanan dan Kenyamanan Layani Pinjaman Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/11/3179582//vinda_meraih_penghargaan_corporate_halal_leadership_award-oaWu_large.JPG
Resmi Hadir di Indonesia, Vinda Raih Corporate Halal Leadership Award dari LPPOM MUI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/206/3179520//tumbal_darah-XIJt_large.jpg
Bukan Sekadar Horor, Tumbal Darah Jadi Refleksi tentang Pengorbanan dan Kemanusiaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/11/3179511//kb_bank_memberikan_beasiswa-NId6_large.JPG
KB Bank Berikan Beasiswa Pendidikan Sepak Bola, Bekal untuk Generasi Muda Berdaya Saing
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement