Transaksi BNI Agen46 Tumbuh 37,2 Persen, Dorong Ekonomi Kerakyatan

BNI catat pertumbuhan BNI Agen46 hingga 37,2 persen, seiring dengan meningkatnya partisipasi bank dalam program KDMP/KKMP. (Foto: dok BNI)

JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mencatat pertumbuhan signifikan dalam aktivitas transaksi melalui jaringan BNI Agen46, seiring dengan meningkatnya partisipasi bank dalam program Koperasi Desa Merah Putih/Koperasi Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP).

Hingga September 2025, jumlah transaksi yang diproses melalui BNI Agen46 mencapai 79,81 juta transaksi, naik 37,2 persen secara tahunan (year on year/YoY). Lonjakan ini menunjukkan semakin kuatnya kontribusi Agen46 dalam memperluas akses layanan keuangan dan mendorong penguatan ekonomi kerakyatan di berbagai daerah.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menjelaskan, keberhasilan tersebut menjadi bukti nyata kontribusi BNI dalam memperluas inklusi keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat.

"Catatan ini menjadi cerminan nyata bahwa keterlibatan BNI mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan. Sejalan dengan arahan pemerintah lewat program KDMP/KKMP, BNI terus memperluas peran BNI Agen46 agar semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat," ujar Okki dalam keterangan tertulis.

Selain mencatat pertumbuhan volume transaksi, kinerja finansial jaringan keagenan BNI juga menunjukkan tren positif. Fee Based Income (FBI) dari layanan keagenan tumbuh 18,9 persen YoY, sementara CASA (Current Account Saving Account) atau saldo rekening afiliasi agen meningkat 39,3 persen YoY menjadi Rp5,5 triliun.