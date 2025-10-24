Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Fakta Mengejutkan, Purbaya Dapat Laporan Banyak Produsen Perhiasan Emas Ilegal

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 24 Oktober 2025 |08:47 WIB
Fakta Mengejutkan, Purbaya Dapat Laporan Banyak Produsen Perhiasan Emas Ilegal
Fakta Mengejutkan, Purbaya Dapat Laporan Banyak Produsen Perhiasan Emas Ilegal (Foto: Kemenkeu)
A
A
A

JAKARTA - Asosiasi Produsen Perhiasan Indonesia (APPI) mengusulkan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa agar skema pungutan pajak perhiasan hanya dikenakan di tingkat produsen.

Usulan itu muncul karena asosiasi menilai skema saat ini mempersulit pengawasan, mengingat sebagian besar produsen yang ilegal tidak memungut dan menyetor pajak pertambahan nilai (PPN) saat menjual produknya ke toko emas.

Purbaya menjelaskan bahwa para pengusaha perhiasan mengadu soal kendala kepatuhan di kalangan produsen, termasuk maraknya produsen perhiasan yang menjalankan aktivitas tanpa pemenuhan administrasi pajak yang lengkap.

"Mereka minta kita menyesuaikan kebijakan yang berhubungan dengan produsen perhiasan yang dianggap ilegal," ujar Purbaya Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis 23 Oktober 2025.

Praktik yang dimaksud asosiasi antara lain dilakukan oleh produsen yang tidak menyertakan dokumen pembelian atau surat keterangan beli, sehingga aktivitas penjualannya ke toko-toko emas tidak terpantau dan tidak disertai penyetoran pajak.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2023, total beban pajak atas emas perhiasan mencapai sekitar 3 persen, terdiri atas 1,1 persen di tingkat produsen dan 1,6 persen PPN di tingkat konsumen akhir.

 

