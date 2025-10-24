BI Proyeksi Ekonomi Tumbuh di Kuartal III-2025

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2025 akan mengalami dorongan signifikan yang bersumber dari dua pilar utama yakni kinerja ekspor dan belanja pemerintah.

Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter (DKEM) BI, Juli Budi Winantya menyatakan bahwa berdasarkan indikator terkini, ekonomi menunjukkan tren positif menjelang rilis data resmi pada November mendatang.

"Di triwulan III ini, berdasarkan indikator terkini, karena data resmi baru akan keluar pada awal November, kami memperkirakan pertumbuhan ekonomi didorong oleh dua hal utama, yaitu ekspor dan belanja pemerintah," kata Juli dalam Pelatihan Wartawan di Bukittinggi, Jumat (24/10/2025).

Juli menjelaskan bahwa dari sisi ekspor, beberapa komoditas strategis seperti kelapa sawit, besi, dan baja masih mencatat pertumbuhan yang tinggi. Kinerja ekspor ini terutama ditujukan ke negara-negara seperti India dan China.

"Ini menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi pada triwulan III 2025," ungkap Juli.

Sementara itu, dorongan dari sisi domestik datang dari belanja pemerintah. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut sejumlah program dan proyek prioritas pemerintah, termasuk di bidang infrastruktur dan energi, serta tambahan paket kebijakan ekonomi baru, akan berkontribusi pada penguatan permintaan domestik.