HOME FINANCE HOT ISSUE

Bank Indonesia Akan Luncurkan Surat Berharga Baru BI-FRN

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 24 Oktober 2025 |18:46 WIB
Bank Indonesia Akan Luncurkan Surat Berharga Baru BI-FRN
Bank Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) berencana menerbitkan instrumen surat berharga baru bernama BI-FRN (Floating Rate Note) sebagai bagian dari upaya memperdalam pasar keuangan sekaligus meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter ke sektor riil.

Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi & Moneter BI, Juli Budi Winantya mengatakan, BI-FRN akan melengkapi instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang sudah ada.

"Ke depan, SRBI akan ditambah dengan BI-FRN untuk memperkaya instrumen sekaligus memperdalam pasar keuangan," ungkap Juli dalam Pelatihan Wartawan BI di Bukittinggi, Jumat (24/10/2025).

Sebelumnya, rencana penerbitan BI-FRN pertama kali disampaikan oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dalam pengumuman hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) periode Oktober 2025.

"Menerbitkan BI-FRN dan pengembangan Overnight Index Swap (OIS) untuk tenor di atas overnight untuk membentuk struktur suku bunga yang berdasarkan transaksi di pasar uang," ujar Perry.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso memberikan bocoran bahwa BI-FRN akan diarahkan untuk mendukung sektor riil.

 

Halaman:
1 2
