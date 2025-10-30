PGN Salurkan Gas Bumi ke Wisma Atlet, Hadirkan Energi Bersih di Kawasan Rusun Jakarta

PGN meresmikan penyaluran perdana jaringan gas bumi untuk rumah tangga di Wisma Atlet, Jakarta Utara. (Foto: dok PGN)

JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sebagai Subholding Gas Pertamina meresmikan penyaluran perdana (Gas In) jaringan gas bumi untuk rumah tangga (Jargas) di Wisma Atlet, Jakarta Utara. Inisiatif ini menandai langkah PGN dalam memperluas pemanfaatan energi bersih di kawasan permukiman perkotaan, khususnya rumah susun.

Peresmian penyaluran gas di Wisma Atlet yang kini fungsinya direvitalisasi untuk ASN, TNI dan Polri ini dihadiri oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKP Didyk Choiroel, Direktur Utama PGN Arief Kurnia Risdianto, Direktur SDM dan Penunjang Bisnis PGN Rachmat Hutama, serta jajaran PPK Kemayoran pada Rabu (29/10/2025).

Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyebutkan bahwa revitalisasi Wisma Atlet ini adalah satu bagian dari upaya pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat. Wisma atlet ini telah dilengkapi oleh fasilitas yang lengkap untuk calon penghuni, termasuk jargas dari PGN.

Direktur Utama PGN Arief Kurnia Risdianto menyampaikan, PGN mendapatkan penugasan dari Holding Migas Pertamina untuk menyediakan jargas di Wisma Atlet. Dan PGN siap menjalankan penugasan tersebut, sekaligus menjadi langkah perusahaan dalam perluasan pemanfaatan gas bumi kepada masyarakat.

Penyaluran gas di Wisma Atlet dilakukan bertahap. Pada tahap pertama, ditargetkan sebanyak 1.932 Sambungan Rumah (SR) di Unit C Pademangan. Kemudian tahap kedua, sebanyak 4.608 SR di Unit D Kemayoran, sehingga total unit yang akan menggunakan jargas mencapai 6.540 SR.