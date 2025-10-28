Advertisement
HOME FINANCE

PGN Raih Penghargaan Subroto 2025, Dukung Ketahanan dan Swasembada Energi Nasional

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Selasa, 28 Oktober 2025 |08:00 WIB
PGN Raih Penghargaan Subroto 2025, Dukung Ketahanan dan Swasembada Energi Nasional
PGN mencatat prestasi gemilang dengan meraih penghargaan Subroto 2025 dari Kementerian ESDM. (Foto: dok PGN)
JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), sebagai Subholding Gas dari PT Pertamina (Persero), kembali mencatat prestasi gemilang dengan meraih penghargaan Subroto 2025 dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

PGN dinobatkan sebagai Badan Usaha Hilir Migas Terbaik atas kontribusi dan kinerjanya dalam mengelola distribusi gas bumi secara andal, efisien, dan berkelanjutan di Indonesia.

Penghargaan Subroto merupakan bentuk apresiasi tertinggi Kementerian ESDM terhadap pelaku sektor energi dan sumber daya mineral yang menunjukkan kinerja, inovasi, serta kontribusi signifikan terhadap pembangunan energi nasional.

“Penghargaan Subroto ini menjadi bukti nyata bahwa kerja keras seluruh insan perwira PGN dalam memastikan keandalan pasokan gas bumi nasional, pengembangan dan inovasi infrastruktur energi bersih serta peningkatan layanan pelanggan, mendapatkan apresiasi dari pemerintah,” ujar Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN, Mirza Mahendra.

Sebagai perusahaan hilir migas, PGN mengelola jaringan pipa gas bumi sepanjang lebih dari 33.360 km, didukung fasilitas LNG dan CNG yang tersebar di berbagai wilayah. Saat ini PGN melayani lebih dari 820.000 pelanggan mulai dari sektor rumah tangga, industri besar hingga pembangkit listrik, dengan total penyaluran gas bumi  sekitar 832 BBTUD.

Halaman:
1 2 3
