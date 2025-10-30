Penjualan Naik 14,5 Persen, Avian Brands Perkuat Posisi sebagai Pemimpin Pasar Cat Dekoratif

SURABAYA - PT Avia Avian Tbk (“Avian Brands”), pemimpin pasar industri cat dekoratif di Indonesia, kembali konsisten mencatatkan pertumbuhan kinerja yang positif.

Di tengah tekanan ekonomi yang masih berlangsung, Avian Brands mencatat total pendapatan konsolidasi sebesar Rp2 triliun pada kuartal III-2025, tumbuh double-digit sebesar 14,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, didukung oleh pertumbuhan volume penjualan sebesar 8,2 persen year-on-year (YoY).

Pertumbuhan kinerja pada kuartal III-2025 ini didorong oleh peningkatan pada ketiga segmen utama Perseroan, dimana segmen cat tembok dan pelapis anti bocor berhasil membukukan pertumbuhan double-digit.

Sebagai bagian dari strategi untuk memperkuat posisi pasar, Avian Brands melanjutkan kegiatan promosi dan pemasaran yang agresif, khususnya untuk mempercepat pertumbuhan pangsa pasar di tengah ekonomi yang menantang. Namun di saat yang sama, Perseroan juga menjaga pengendalian biaya secara disiplin untuk memastikan profitabilitas yang sehat dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Sampai dengan sembilan bulan pertama, marjin profitabilitas tetap terjaga dengan baik. Secara rinci, marjin laba kotor tercatat sebesar 42,9 persen, marjin EBITDA 25,2 persen, dan marjin laba bersih 20,0 persen.