Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Tangguh Hadapi Tantangan Pasar, Avian Brands Sukses Tumbuhkan Double-Digit di Cat Dekoratif

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 01 Agustus 2025 |17:25 WIB
Tangguh Hadapi Tantangan Pasar, Avian Brands Sukses Tumbuhkan Double-Digit di Cat Dekoratif
Avian Brands catat volume penjualan pada segmen cat dekoratif tumbuh double-digit sebesar 10,4 persen. (Foto: dok Avian Brands)
A
A
A

SURABAYA – PT Avia Avian Tbk atau Avian Brands kembali melanjutkan tren pertumbuhan positif pada kuartal kedua tahun ini. Penjualan konsolidasi meningkat sebesar 8,8 persen secara year-on-year, didorong oleh pertumbuhan di kedua segmen utama, solusi arsitektur dan barang dagangan.

Volume penjualan pada segmen solusi arsitektur (cat dekoratif) tumbuh double-digit sebesar 10,4 persen. Kinerja positif di kuartal kedua ini turut mendorong pertumbuhan sepanjang paruh pertama 2025, dengan total penjualan naik 7,3 persen mencapai Rp3,88 triliun.

Selama periode tersebut, marjin keuntungan tetap terjaga dengan stabil, dengan marjin laba kotor sebesar 43,1 persen, marjin EBITDA 25,6 persen, dan marjin laba bersih mencapai 20,1 persen.

Selama semester pertama, Avian Brands terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan inovasi berkualitas dengan meluncurkan lima produk baru, termasuk dua inovasi terkini yang diluncurkan pada awal Juni, No Drop Cat Dasar Anti Bocor di segmen pelapis anti bocor dan Avian Epoxy Filler untuk segmen otomotif. 

Langkah strategis ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Perseroan dalam memperkuat pertumbuhan jangka panjang melalui investasi konsisten di bidang Riset, Pengembangan, dan Inovasi (RDI). Tim RDI Avian Brands secara proaktif mengidentifikasi kebutuhan pasar yang terus berkembang, serta menciptakan solusi inovatif yang memperkaya portofolio produk Perseroan.

“Kami percaya bahwa inovasi adalah fondasi utama dalam mempertahankan daya saing dan memperluas pangsa pasar, terutama di tengah tantangan ekonomi,” ujar Andreas Hadikrisno, Kepala Hubungan Investor Avian Brands.

Di balik kesuksesan inovasi produk ini, Avian Brands ditopang oleh jaringan distribusi yang berskala nasional dan terintegrasi. Dengan 125 pusat distribusi milik sendiri yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, Perseroan melayani lebih dari 58.000 toko bangunan di seluruh Indonesia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/11/3180708//tugu_insurance_perkuat_fundamental-BVPk_large.jpg
Tugu Insurance Perkuat Fundamental, Raih Laba Rp594,82 Miliar hingga Kuartal III 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/11/3180679//ilustrasi_rumah_di_jakarta-aDRX_large.jpeg
Sampai 31 Desember 2025, Pemprov DKI Beri Keringanan dan Bebas Denda PBB-P2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/11/3180737//ao_pnm-h8R5_large.JPG
Puluhan Ribu Lulusan SMA/SMK Jadi Penggerak Ekonomi Wong Cilik lewat PNM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/12/3180598//ilustrasi_belanja_online-4iq2_large.jpeg
Belanja Kebutuhan Rumah Jadi Lebih Hemat dan Praktis bersama ShopeeVIP!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/16/3180590//huawei_freebuds_se_4_anc-8J1A_large.jpg
Cuma Rp359 Ribu, HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC Hadirkan Pengalaman Audio Premium dengan ANC 50 dB dan Baterai 50 Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/11/3180594//menteri_imigrasi_dan_pemasyarakatan_agus_andrianto_panen_raya_jagung_hibrida-IQTU_large.JPG
Perkuat Ketahanan Pangan Nasional, Menteri Imipas Ikuti Panen Jagung di Sidoarjo
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement