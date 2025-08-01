Tangguh Hadapi Tantangan Pasar, Avian Brands Sukses Tumbuhkan Double-Digit di Cat Dekoratif

SURABAYA – PT Avia Avian Tbk atau Avian Brands kembali melanjutkan tren pertumbuhan positif pada kuartal kedua tahun ini. Penjualan konsolidasi meningkat sebesar 8,8 persen secara year-on-year, didorong oleh pertumbuhan di kedua segmen utama, solusi arsitektur dan barang dagangan.

Volume penjualan pada segmen solusi arsitektur (cat dekoratif) tumbuh double-digit sebesar 10,4 persen. Kinerja positif di kuartal kedua ini turut mendorong pertumbuhan sepanjang paruh pertama 2025, dengan total penjualan naik 7,3 persen mencapai Rp3,88 triliun.

Selama periode tersebut, marjin keuntungan tetap terjaga dengan stabil, dengan marjin laba kotor sebesar 43,1 persen, marjin EBITDA 25,6 persen, dan marjin laba bersih mencapai 20,1 persen.

Selama semester pertama, Avian Brands terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan inovasi berkualitas dengan meluncurkan lima produk baru, termasuk dua inovasi terkini yang diluncurkan pada awal Juni, No Drop Cat Dasar Anti Bocor di segmen pelapis anti bocor dan Avian Epoxy Filler untuk segmen otomotif.

Langkah strategis ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Perseroan dalam memperkuat pertumbuhan jangka panjang melalui investasi konsisten di bidang Riset, Pengembangan, dan Inovasi (RDI). Tim RDI Avian Brands secara proaktif mengidentifikasi kebutuhan pasar yang terus berkembang, serta menciptakan solusi inovatif yang memperkaya portofolio produk Perseroan.

“Kami percaya bahwa inovasi adalah fondasi utama dalam mempertahankan daya saing dan memperluas pangsa pasar, terutama di tengah tantangan ekonomi,” ujar Andreas Hadikrisno, Kepala Hubungan Investor Avian Brands.

Di balik kesuksesan inovasi produk ini, Avian Brands ditopang oleh jaringan distribusi yang berskala nasional dan terintegrasi. Dengan 125 pusat distribusi milik sendiri yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, Perseroan melayani lebih dari 58.000 toko bangunan di seluruh Indonesia.