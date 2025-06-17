Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Avian Brands Diakui 4 Indeks ESG Bergengsi

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 17 Juni 2025 |17:16 WIB
Avian Brands Diakui 4 Indeks ESG Bergengsi
Avian Brands Diakui 4 Indeks ESG Bergengsi. (Foto: Okezone.com/Avian)
A
A
A

JAKARTA - PT Avia Avian Tbk (Avian Brands) mendapat pengakuan dari empat indeks sustainability. Komitmen Avian terhadap keberlanjutan kembali membuahkan hasil gemilang, dengan tercatat di empat indeks bergengsi terkait keberlanjutan, yakni SRI-KEHATI, ESG Sector Leaders IDX KEHATI (ESGSKEHATI), ESG Quality 45 IDX KEHATI (ESGQKEHATI) dan IDX ESG Leaders (IDXESGL). 

Pencapaian ini menjadi bukti nyata atas komitmen Avian Brands dalam menerapkan praktik manajemen berkelanjutan yang memperhatikan lingkungan hidup, aspek sosial, serta tata kelola perusahaan (Environmental, Social, and Governance/ESG) yang baik dan bertanggung jawab.

Masuknya Avian Brands ke dalam keempat indeks ini juga diharapkan dapat semakin memperkuat kepercayaan investor, konsumen dan seluruh pemangku kepentingan terhadap konsistensi perusahaan dalam menciptakan masa depan yang lebih hijau, inklusif dan berintegritas.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai inisiatif dan inovasi berkelanjutan, yang menjadi tulang punggung keberhasilan ESG perusahaan. Beberapa program unggulan Avian Brands antara lain:

1. Digitalisasi Keberlanjutan melalui Avian Portal

Avian Brands mengembangkan Avian Portal, sebuah sistem digital berbasis data yang futuristik dan terintegrasi lintas departemen. Portal ini berfungsi sebagai pusat informasi keberlanjutan yang mencatat, memantau, dan menganalisis seluruh aspek ESG secara real-time. Akses langsung oleh top manajemen memungkinkan pengambilan keputusan strategis yang lebih cepat, akurat, dan berbasis data. Inisiatif ini memperkuat transparansi sekaligus meningkatkan kolaborasi antardepartemen dalam mendorong pencapaian target keberlanjutan secara menyeluruh.

2. Program Community Involvement & Development (CID) Berbasis ISO 26000

Avian Brands juga telah melaksanakan program Community Involvement & Development (CID) yang mengacu pada standar CSR internasional ISO 26000. Program ini difokuskan pada pembangunan sosial berkelanjutan melalui pendekatan partisipatif dan tanggung jawab sosial. Kegiatan CID mencakup dukungan terhadap pendidikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, serta pelestarian lingkungan, sehingga menciptakan hubungan yang harmonis antara perusahaan dan komunitas sekitar.

3. Transisi Energi Bersih “Forklift Energi Listrik”

Sebagai bagian dari strategi dekarbonisasi, Avian Brands telah mengganti sebagian besar forklift berbahan bakar diesel dengan forklift listrik. Langkah ini berhasil mengurangi emisi gas rumah kaca sekitar 5,72 ton CO₂e per tahun. Saat ini, lebih dari 65% forklift di fasilitas produksi sudah menggunakan energi terbarukan berbasis baterai atau listrik, dan perusahaan berkomitmen untuk terus meningkatkan proporsi tersebut secara bertahap.

 

Halaman:
1 2
